Що робити при алергії на кондиціонер

Фахівці стверджують, що алергія на кондиціонер є міфом. Такий алергії немає в природі. Але чому ж тоді деякі люди починають чхати, кашляти і "плакати", щойно відчувають на собі охолоджене повітря з кондиціонера? Причин тому може бути декілька:

- Ви реагуєте не на сам кондиціонер, а на сперте повітря, який "ганяється" кондиціонером. Приміщення не провітрюється, а тільки охолоджується, в повітрі циркулюють одні й ті самі бактерії, пил і т.п.

Вихід: кожні 2 години виходите подихати свіжим повітрям, або відкривайте в кімнаті вікна хоча б на 15-20 хвилин.

- У вас алергія на пил. Ключовим проявом такої алергії є кашель і симптоми по типу астматичних.

Вихід: частіше проводьте вологе прибирання приміщення, регулярно періть тканинні покриття, ліжка і т.п., користуйтеся миючим пилососом.

- Ви чутливі до дуже сухого або занадто вологого повітрю в приміщенні. Якщо вас турбує кашель, сухість у носі або першіння в горлі, обов`язково зверніть увагу на вологість.

Вихід: придбайте зволожувач та іонізатор повітря.

- Ви можете бути чутливі до різких змін температур. Наприклад, на вулиці +30, ви забігаєте в офіс і на радощах вмикаєте кондиціонер на +18.

Вихід: намагайтеся поступово знижувати температуру. Скажімо, якщо зовні +30, увімкніть кондиціонер спочатку на +27, за півгодини знизьте до 23, потім ще за півгодини можна поставити на +18.

- У вашому кондиціонері давно не змінювався фільтр, він засмітився і ви реагуєте на пил та інші подразники, які там скупчилися.

Вихід: терміново змініть фільтр кондиціонера.

- У вас алергія на пропіленгліколь. Це хімічна речовина використовується в багатьох системах кондиціонування повітря.

Вихід: проконсультуйтеся з лікарем і здайте аналізи. Якщо у вас і справді алергія на цю речовину, пошукайте кондиціонер, де вона не використовується.

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