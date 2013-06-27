В Україні знеструмлено 37 населених пунктів

У ніч з 26 на 27 червня внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 37 населених пунктів у трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Київській без електропостачання залишилися 15 н.п., в Житомирській – 14 н.п. та у Вінницькій – 8 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.