В Україні можуть припинити фінансування програми з ВІЛ/СНІДу

Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІД (ГФ) попередив Україну про можливе припинення з 2008 року фінансування гранту у розмірі 150 млн. доларів у рамках угоди про фінансування нової програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні на 2007-2012 роки, підписаної в серпні 2007 року.

Про це повідомив голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Україна так і не виконала взяті на себе зобов`язання перед Глобальним фондом про запровадження програм замісної терапії метадоном для наркозалежних. В результаті наша країна опинилася перед реальною загрозою втрати зовнішнього фінансування програм профілактики і лікування у розмірі 150 мільйонів доларів», - сказав В.ЖОВТЯК.

Представник громадської організації уточнив, що вчора Міністерство охорони здоров`я України і громадські організації, які є реципієнтами коштів фонду, одержали відповідне повідомлення Глобального Фонду. «На сьогоднішній день Україна одержала перший транш Глобального фонду у розмірі 4 млн. дол. Наступного траншу не буде доти, доки не будуть впроваджені програми замісної терапії», - додав він.

У свою чергу, перший заступник міністра охорони здоров`я Валерій ІВАСЮК підтвердив наявність повідомлення ГФ про можливе припинення фінансування. «Міністерство охорони здоров`я відреагувало на повідомлення дуже конструктивно. Міністерство зібрало всіх, від кого залежить позитивне рішення – СБУ, МВС. Мінохоронздоров`я висловилося за те, щоб терміново було видано документ, який забезпечить ввезення в Україну метадона. Все, що залежало від міністерства, ми зробили. Тепер це залежить від інших відомств», - заявив В.ІВАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Глобальний фонд з питань боротьби з СНІДом, туберкульозом і малярією в серпні 2007 року підписали угоду про фінансування нової програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні на 2007-2012 роки в обсягу 150 млн. дол. Головними реципієнтами цих коштів є організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом”, і “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні”.

Планувалося, що для реалізації першої частини програми в період з серпня 2007 по липень 2009 року Україна одержить 29,6 млн. дол. Потім Глобальний фонд на підставі результатів першої частини програми ма ухвалити рішення про подальше фінансування.