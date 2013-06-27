Як не отруїтися грибами?

Цього року грибний сезон розпочався як ніколи рано. У столичні клініки потрапили перші пацієнти з грибними отруєннями. Про це розповіла столичний терапевт Вікторія Юрченко.

"Минулого тижня тільки у Києві було понад 50 звернень з грибними отруєннями, - говорить Вікторія Михайлівна. – Часто на лікарняні ліжка потрапляють діти. Торік не могли врятувати однорічну дитину. Для всіх у лікарні було шоком, як мама наважилася нагодувати таке немовля грибами".

За спостереженням лікаря, найчастіше люди отруюються сироїжками і молодими грибами.

"Найчастіше люди отруюються блідою поганкою, яку помилково сприймають за їстівні печериці та сироїжки, - розказує терапевт. – Особливо небезпечно збирати молоді гриби, бо тоді отруйні часто схожі на справжні. Їх майже неможливо розрізнити. Отруйними справжні можуть стати під час посухи, коли гриб втрачає воду, а накопичує токсини. Насправді мало хто знає, що отруїтися можна і їстівними грибами. Часто люди неправильно готують гриби, недоварюють їх, не надають належної термічної обробки".

Небезпечними лікарі називають гриби, які виросли у забруднених лісах та лісопосадках уздовж трас.

"Часто пацієнта не можемо врятувати, бо він запізно звернувся до лікарів, - каже Юрченко. - Нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку і підвищення температури є основними симптомами грибного отруєння. Вони можуть проявити себе через годину після споживання грибної юшки чи смажених грибів. А можуть не проявлятися протягом 2-3 діб. Особливо підступною є бліда поганка. Після отруєння нею людина кілька днів може не здогадуватися. Торік восени одного хлопчика забрали зі школи в лікарню. Добре, що шкільна медсестра розпізнала симптоми отруєння. Гриби дитина їла увечері в неділю, а почуватися зле стала тільки в вівторок після другого уроку. У школяра посиніли губи, почалися запаморочення і судоми".

Лікар просить батьків не пригощати дітей грибами.

"Якщо не знаєтесь у грибах, не купуйте їх на вулицях, біля метро, вздовж трас і на стихійних ринках. Побережіть своє здоров`я. Якщо вже отруїлись, не викидайте гриби, які їли. Їх лікарі "швидкої" заберуть на експертизу. Це допоможе швидко визначити, яка отрута потрапила у ваш організм".

До приїзду "швидкої" радить промити шлунок 1-2 л розчину марганцівки або зробити очисну клізму.

gazeta.ua