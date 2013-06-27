Як пережити мігрень в офісі

Робота в офісі зазвичай пов`язана зі стресом, розповідають фахівці медичної клініки "Велес". Коли у тебе починається головний біль, а ти розумієш, що робочий день в самому розпалі і найближчі кілька годин ти повинна бути максимально зібрана і зосереджена, це просто вбиває. Проте є способи допомогти собі навіть у цій непростій ситуації:

1. Прийми знеболююче.

Аспірин - найпростіший і безпечний варіант. Інші сильні препарати: Спазмалгон, Солпадеїн, Кетанов. Однак необхідно приймати лише ті ліки, які схвалив твій лікар і строго в необхідному дозуванні.

Якщо ліків під рукою не виявилося, вони не допомогли, або ти принципово проти "хімії", є інші варіанти.

2. Випий води.

Медикаментозно не доведено, як вода приблизно протягом півгодини полегшує стан при головному болю, проте це факт. Переконайся, що ти п`єш достатньо рідини (саме простої, чистої води без газу), особливо якщо ти цілий день працюєш за комп`ютером.

3. Розімни шию.

Причиною головного болю можуть стати затиснуті м`язи шиї, особливо, якщо цілий день сидиш в незручному становищі:

- Опусти голову вниз, постарайся торкнутися підборіддям грудей; потім запрокінь назад; потім "поклади" на праве плече, потім на ліве. Повтори хоча б 5 разів.

- Зроби кругові обертання шиєю: 5 разів на праву сторону і 5 разів на ліву. Шия при цьому повинна бути абсолютно розслаблена.

4. Якщо у тебе є окремий кабінет, можна приділити 10-15 хвилин заняттям йогою і медитації.

5. Випий чаю.

Не дивлячись на спеку, зроби собі гарячий зелений чай з лимоном, медом і імбиром (чайна ложка меду та імбиру, часточка лимона). Цей старовинний китайський метод діє безвідмовно і, крім того, ще й підвищує імунітет.

6. Помасажуй голову.

Вказівним і середнім пальцями потри скроні (у точках пульсації), а також точку між бровами. Йоги вірять, що там розташовується "третє око", велике скупчення енергії, її застій може привести до головних болів. Стимуляцією і масажем ти "звільняєш" енергію, що полегшує стан і розслабляє організм.

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