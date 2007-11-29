7 «найбожевільніших ліків»

У кожного з нас виникало відчуття, що лікуючі нас лікарі нічого не розуміють у лікуванні. За всю історію медицини було безліч незрозумілих і навіть смішних способів лікування. Нижче наведені 7 найдивовижніших.

7. Ртуть

Лікар Роберт Патрік практикував лікування ртуттю, заявляючи, що нею можна вилікувати практично всі хвороби. Як відомо нині, ртуть — це отрута. Але, схоже, у той час серйозні наслідки дії ртуті не дуже турбували людей, навіть не дивлячись на те, що від подібного лікування гинули пацієнти. Більш того, за допомогою цього металу намагалися виліковувати навіть сифіліс.

6. Героїн від кашлю

Страшно повірити у той факт, що в XIX ст. люди лікували кашель, вживаючи героїн. На той момент цей наркотик вважався нешкідливим «аспірином», здатним позбавити будь-яку людину від кашлю.

5. Електроремені

У XIX ст. диво, яке в собі містило електрику, було відоме кожному. Згідно рекламі, різноманітні електричні ліжка і ремені могли вилікувати чоловіка від імпотенції. Проте, використовувати цей винахід було вельми проблематично, а точніше, неймовірно боляче.

4. Препарування мозку

Саме цим способом у 1940-х рр. і пропонували вирішувати «душевні» проблеми пацієнтів. Але перш ніж зрозуміли, що впровадження шпильки в мозок — не кращий спосіб вирішення життєвих проблем, близько 70 тис. людям була зроблена лоботомія (препарування мозку).

3. Крововипускання

Крововипускання було одним із найпопулярніших методів лікування за всю історію медицини. Багато хто вірив, що воно могло позбавити людину практично від будь-якої недуги. Вважалося, що в крові людини міститься чотири основні речовини, кожна з яких була першопричиною всіх хвороб, а, зробивши крововипускання, людина позбавлялася від однієї з хвороб.

2. Пігулки для схуднення

У XX ст. нав`язливою ідеєю жінок стало бажання схуднути. З`явилися різноманітні дієтичні пігулки, які обіцяли панянкам допомогти позбавитися ненависних кілограмів. Проте, втративши вагу, у жінки, як правило, з`являлися величезні проблеми зі здоров`ям, а це і серцеві захворювання, сліпота, народження мертвих дітей, а в деяких випадках навіть смерть.

1. Лікування істерії

Всі чоловіки знають, а жінки не визнають того, що останні є неймовірно капризними створіннями. Фахівці XX ст. вважали, що це навіть є симптомом серйозного медичного захворювання. Лікувалося це масажем лікаря. Так, як виявилось, саме рука лікаря була кращим способом позбавлення жінки від так званої «істерії».

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