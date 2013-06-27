ЮНІСЕФ закликає Україну не принижувати дітей, які порушили закон

ЮНІСЕФ закликає Україну вжити необхідних заходів для того, щоб з дітьми, які опиняються у конфлікті з законом, поводились із повагою, не принижували та допомагали стати активними членами суспільства у майбутньому.

Як повідомили УНІАН в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), на цьому наголосила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

За словами Мокуо, проведені дослідження свідчать, що в Україні діти стають жертвами фізичного насильства, їх незаконно затримують у відділеннях міліції та змушують до зізнання у злочинах, а також залишають без юридичної допомоги.

В ЮНІСЕФ також повідомили, що у новій доповіді ЄС/ЮНІСЕФ, яка була представлена сьогодні на Конференції з питань правосуддя щодо дітей у Брюсселі, зазначається, що діти у країнах Центральної та Східної Європи та СНД, незважаючи на здійснювані послідовні реформи, все ще мають великі труднощі при отриманні доступу до правосуддя.

У доповіді йдеться про скорочення кількості дітей, яких утримують у місцях позбавлення волі. Водночас автори звіту підкреслюють той факт, що випадки жорстокого поводження, аж до застосування катувань, зафіксовані у всіх країнах, де проводилося дослідження (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Україна). Практично у всіх цих країнах дозволено ув’язнювати в одиночну камеру.

При цьому в ЮНІСЕФ зазначають, що багато із цих країн поступово приводять своє законодавство у відповідність з міжнародними стандартами. Зміна місцевих законодавств у питаннях винесення вироку та інші здійснювані реформи також допомогли суттєво скоротити кількість дітей, що перебувають за ґратами.

«Незважаючи на певний прогрес, правосуддя все ще не враховує інтереси дітей. Системи правосуддя мають бути змінені таким чином, щоб в них забезпечувалось дотримання прав всіх дітей», - сказала заступник Виконавчого директора ЮНІСЕФ Йока Брандт.

***Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя.