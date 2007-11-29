У Вінниці якість медичних послуг зросте

У Вінниці до кінця року будуть завершені роботи з будівництва та реконструкції трьох медичних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

"До 1 грудня буде готове приміщення Кардіоцентру на базі кардіологічного відділення міської клінічної лікарні №1", - запевнив В.ГРОЙСМАН. Він зазначив, що протягом 2007 року тривала соціальна ініціатива зі збору коштів на закупівлю обладнання для Кардіоцентру. "На сьогоднішній день перераховано 1 299 355,55 грн.", - повідомив мер міста. В.ГРОЙСМАН сказав, що в наступному році буде проведено реконструкцію кардіологічного відділення.

"20 грудня поточного року завершиться будівництво триповерхового травматологічного пункту з сучасними операційними в міській клінічній лікарні № 2", - сказав міський голова. Він зазначив, що на будівництво травмпункту виділено близько 5 млн. грн. "Головною проблемою наразі залишається забезпечення медичним обладнанням, яке є досить дорогим", - вважає В.ГРОЙСМАН. За його словами, в 2008 році планується зібрати кошти для придбання сучасного комп`ютерного томографа.

На створення амбулаторії сімейного лікаря в мікрорайоні Тяжилів з бюджету виділено близько 860 тис. грн. “Там буде обслуговуватись 43 тис. населення мікрорайону", - також повідомив він. В.ГРОЙСМАН додав, що ремонтні роботи там завершаться наприкінці грудня, а в січні амбулаторія почне працювати.

"Крім того, якщо не затягнуться тендерні процедури, до Нового року планується закупівля 10 автомобілів для станції швидкої допомоги. Щоденно буде працювати 30 медичних бригад" – сказав мер Вінниці.

В.ГРОЙСМАН також запевнив, що автомобільний парк швидкої допомоги буде оновлюватися і надалі, а старі автомобілі підуть на обслуговування поліклінік.