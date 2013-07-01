В Україні через негоду знеструмлено 57 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 57 населених пунктів у трьох областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 36 населених пунктів, у Миколаївській – 15, у Херсонській – 6.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.