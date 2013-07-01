У Києві в Дніпрі потонули троє громадян Іраку
09:24, 01 липня 2013Країна
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Проводиться розслідування
Вчора о 19.14 у Дарницькому районі Києва, на житловому масиві Осокорки у Дніпрі під час купання потонули троє громадян Республіки Ірак.
О 19.37 тіла загиблих було піднято на поверхню, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у м. Києві.
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