Препарати з кодеїном не обліковуватимуть

Міністерство закордонних справ України вважає недоцільним вносити зміни до нормативно-правових актів для запровадження обліку препаратів, які містять кодеїн, оскільки факти зловживань цими лікарськими засобами не становлять загрозливих масштабів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

У міністерстві нагадують, що комбіновані лікарські засоби, що містять у своєму складі кодеїн, наказом МОЗ України від 7 вересня 2012 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 травня 2003 року № 210» виключено з категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів з аптечних закладів.

З метою всебічного вивчення питання МОЗ спільно з фахівцями державних установ «Інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров`я України», «Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров`я України», а також структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій здійснено аналіз даних щодо незаконного обігу в Україні кодеїновмісних препаратів, а також зловживань ними.

Так, за наданням допомоги у зв’язку із отруєннями лікарськими засобами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також сильнодіючі та отруйні речовини, зверталось 1472 громадяни, що у відсотковому відношенні до загальної кількості звернень громадян до закладів охорони здоров`я у зв’язку із отруєнням будь-якою підконтрольною речовиною становить 4,5%.

Окрім того, за даними Міністерства внутрішніх справ України, серед загальної кількості вилучених із незаконного обігу підконтрольних речовин, що були предметом зловживань, лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також сильнодіючі та отруйні речовини – становлять до 0,09%.

Крім того, із загальної кількості комбінованих препаратів, що вилучались із незаконного обігу, кодеїновмісні становлять 15%.

Разом з тим, за офіційними даними Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, Україна займає 78-ме місце у світі за показником доступності населення до знеболювальних препаратів.

В МОЗ зауважили, що предметно-кількісний облік лікарських засобів, згідно з міжнародним досвідом, є одним із заходів посилення контролю за обігом препаратів, який запроваджується у випадку, коли зловживання ними набирає загрозливих масштабів.

«Таким чином, оскільки факти зловживань вказаними лікарськими засобами та факти їх вилучень із незаконного обігу не становлять загрозливих масштабів, а законодавство стосовно їхнього обігу в Україні гармонізовано, то внесення змін до нормативно-правових актів з метою запровадження предметно-кількісного обліку препаратів, які містять кодеїн, вважається недоцільним», - зазначають в МОЗ.