Чи позбавлятимуть нетверезих водіїв прав довічно?

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь пропонує позбавляти нетверезих водіїв прав довічно.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу він висунув 27 червня під час засідання колегії Сумської ОДА.

За його словами, керівництво Сумської області найближчим часом звернеться до депутатів Верховної Ради України з проханням посилити покарання водіїв за керування автотранспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння та внести відповідні зміни до законодавства.

Губернатор також підкреслив, що істотне посилення покарання за їзду напідпитку стане засобом вирішення проблемного питання. «Я не можу критикувати чинне законодавство - його можна трактувати по-різному. Ми звернемося до народних обранців від Сумщини і запропонуємо їм внести зміни до закону. Нетверезих водіїв необхідно позбавляти прав довічно! Я думаю, у цьому питанні нас підтримають представники усіх партій», - наголосив Чмирь.

Керівник регіону висловив також невдоволення роботою працівників обласної ДАІ, наголосивши, що з вини інспекторів водії-порушники нерідко уникають покарання. Так, у 2012 році, згідно інформації відділу ДАІ Сумського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України, із 610 зафіксованих випадків керування в стані алкогольного сп’яніння лише 149 нетверезих водіїв були позбавлені водійського посвідчення. Інші отримали адміністративні покарання у вигляді штрафів та громадських робіт. Такі показники, за словами Чмиря, свідчать про неналежний рівень контролю та «мовчазну згоду даішників» з існуючою ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Сумах автомобіль «Ауді» на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії дві людини загинули і три постраждали. Встановлено, що водій авто, який раніше був неодноразово судимий, перебував у нетверезому стані. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. 25 червня в ході відкритої наради з керівниками силових структур області за участю керівництва Сум начальник УМВС України в Сумській області Віктор Козицький повідомив, що з початку року в області з вини водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння, зареєстровано 21 ДТП, в яких 4 людини загинули і ще 33 отримали тілесні ушкодження. Також у поточному році співробітниками ДАІ було виявлено в регіоні 1890 нетверезих водіїв. Згідно з рішеннями суду лише 272 з них позбавлені права керувати транспортними засобами. Сьогодні, 27 червня, колегія Сумської ОДА прийняла рішення направити звернення до Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України з вимогою звільнити начальника Сумського міськвідділу ДАІ Олега Скрипку із займаної посади після звіту останнього про ситуацію на дорогах міста за 2012-2013 роки та визнання результатів роботи ДАІ із забезпечення безпеки дорожнього руху незадовільними.