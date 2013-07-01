Нейрохірургічні центри України не поступаються кращим у Європі?

Ряд нейрохірургічних центрів, які працюють в Україні, за своїм оснащенням та кадровим потенціалом не поступаються кращим клінікам Європи.

Про це заявив головний нейрохірург Міністерства охорони здоров`я України Євген Педаченко під час V з’їзду нейрохірургів України, який проходить в Ужгороді, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, в державі створені потужні нейрохірургічні інсультні центри в Донецьку, Львові, Одесі. Нині в країні проводяться високотехнологічні операції, ефективно розвиваються нові методики лікування, підкресли він.

Як йдеться в повідомлені МОЗ, “нейрохірургія в Україні здебільшого орієнтована на надання невідкладної допомоги (близько 85%) при черепно-мозкових травмах, травмах хребта, мозкових інсультах. Решта інших оперативних втручань (15%) припадає на судинні та пухлинні захворювання головного мозку, різні спінальні патології тощо». «Загалом по Україні щороку проводяться десятки тисяч нейрохірургічних оперативних втручань”, - поінформували в міністерстві.

За повідомленням прес-служби, у роботі з`їзду нейрохірургів беруть участь понад 300 делегатів, у тому числі представники з 16 країн світу: США, Німеччини, Чехії, Росії, Польщі, Хорватії, Угорщини, Білорусі та інших.