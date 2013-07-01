Іноземна компанія постачала в Україну непридатні кювези

Суд зобов’язав компанію поставити державному підприємству (ДП) “Укрмедпостач” Міністерства охорони здоров’я України якісні транспортні інкубатори для немовлят.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

У провадженні Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промислові палаті України в м. Києві (МКАС) з серпня 2012 року по червень 2013 року перебувала справа за позовом ДП “Укрмедпостач” до компанії Vamed Engineering GmbH & Co КG про зобов’язання здійснити заміну медичного обладнання: “Інкубатор транспортний модель IT-158-TS”, що був поставлений згідно з Договором поставки від 14 вересня 2009 року, у кількості 85 одиниць, на транспортні інкубатори, що за своєю якістю, ефективністю та безпечністю відповідатимуть умовах Договору та нормам чинного законодавства України, а також зможуть використовуватися за своїм призначенням в Україні, а також про стягнення з компанії Vamed Engineering GmbH & CO KG коштів, сплачених Позивачем за Інкубатори транспортні в сумі 4 973 590,55 євро у разі, якщо Відповідач не замінить у встановлений строк медичне обладнання.

21 червня 2013 року ДП “Укрмедпостач” отримало рішення МКАС у вищезазначеній справі, яким позовні вимоги задоволені в повному обсязі.

«За своїм змістом отримане рішення свідчить про порушення умов Договору поставки від 14 вересня 2009 року виключно Постачальником (компанією Vamed Engineering GmbH & CO KG), а також є свідченням своєчасної та належної реакції уповноваженого підприємства Міністерства охорони здоров’я України на подібні випадки», - наголосили у прес-службі МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, у травні в партії «Батьківщина» заявляли, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями МОЗ та Кабміну в ході здійснення держзакупівель непридатних для використання інкубаторів для немовлят.

28 травня у МОЗ повідомили, що після отримання лікувальними закладами інкубаторів для немовлят за договором від 14 вересня 2009 року між ДП «Укрмедпостач» та компанією Vamed Еngineering GmbH & CO КG було виявлено, що поставлене обладнання не може використовуватись за призначенням з цілого ряду причин та за якістю не відповідає нормам, встановленим чинним законодавством.

Наказом Держлікслужби від 27 березня 2012 р. №215 дію свідоцтва про державну реєстрацію інкубаторів припинено, обладнання заборонено використовувати в медичній практиці.

«Укрмедпостач» неодноразово надсилало компанії Vamed Еngineering GmbH & CO КG претензії та вимагало замінити інкубатори в порядку, передбаченому умовами договору від 14 вересня 2009 р. Оскільки претензії були відхилені, «Укрмедпостач» звернулось до Міжнародного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з відповідним позовом.