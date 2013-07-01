Від споживання раннiх кавунів краще відмовитися

Відмовитися від споживання раннiх кавунів радить столичний гастроентеролог Андрій Москалюк.

"Кавуни, які починають продавати в кінці червня і на початку липня, мають багато нітратів і пестицидів, - говорить Андрій Миколайович. – Щоб швидше росли і дозрівали, їх підживлюють різними добривами і стимуляторами росту. Ранні ягоди дорогі, тому люди часто купують четвертину чи половину кавуна. Через це теж виникає багато отруєнь. Кавуни можуть бути інфіковані через немиті руки продавця і брудні ножі".

Радить не купувати кавунів, якими торгують на вулицях, вздовж автошляхів і на ринках. До перших ознак отруєння відносить блювоту, діарею і різкий біль у животі.

"На ринках і вулицях часто ніхто не контролює якості продуктів, - говорить гастроентеролог. – Якщо відчули, що отруїлися, не зволікайте і викликайте "швидку". Не годуйте ранніми ягодами дітей. До приїзду "швидкої" краще промити шлунок марганцівкою. Шлункові розлади можуть перерости у гостре харчове отруєння, порушити функцiї нирок, спровокувати виразку, захворювання печiнки i жовчовивiдних шляхiв".

gazeta.ua