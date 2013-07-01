В Україні за добу потонуло 6 осіб
17:08, 01 липня 2013Країна
0
З них – один підліток
Упродовж доби 30 червня на водних об’єктах в Україні потонуло шестеро осіб, 1 з яких – підліток, одну людину вдалося врятувати та одна зникла під час купання.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відомство закликає громадян дотримуватись правил безпеки на воді, не купатись у незнайомих або необладнаних місцях, особливо у нетверезому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter