Чи переспрямують акцизний збір на пиво для «Охматдиту»?

Кошти, виручені від підвищення акцизної ставки на пиво, можна прямо спрямовувати на реконструкцію дитячої спеціалізованої клініки «Охматдит», сказав УНІАН народний депутат, автор законопроектів про підвищення акцизу на пиво з подальшим спрямуванням виручених коштів на добудову «Охматдиту» Юрій Дерев’янко (ВО «Батьківщина»), спростовувавши заяви пивоварів і ряду чиновників про неможливість такого фінансування.

За його словами, якщо внести зміни до Бюджетного кодексу і передбачити, що гроші з акцизу будуть спрямовані не до загального фонду державного бюджету, а до спеціального, то виручені від підвищення акцизної ставки гроші прямо прямуватимуть на добудову клініки.

«Коли йдеться про те, що гроші надходять до спецфонду, то лише гроші з цього спецфонду можуть бути спрямовані туди, куди написано в спецфонді», - сказав Дерев’янко.

Як приклад депутат навів акцизи з нафтопродуктів, які прямують безпосередньо на ремонт доріг.

Раніше у прес-службі Міністерства охорони здоров`я УНІАН заявили, що пропозиції депутатів спрямовувати гроші, виручені від підвищення акцизу на пиво, на реконструкцію «Охматдиту» є популістськими, оскільки в державі не існує такого механізму, за допомогою якого це було б можливим.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. депутатська група «За тверезе майбутнє України» зареєструвала у Верховній Раді пакет законопроектів, якими пропонується підвищити акцизи на пиво, а одержані після цього кошти спрямувати на добудову дитячої лікарні «Охматдит». На думку парламентаріїв, збільшення акцизів втричі підвищить вартість одного літра пива лише на 1-2 грн, але за ці кошти можна розв’язати колосальну проблему наповнення бюджету в державі.

При цьому голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік у понеділок, 1 липня, заявив, що триразове підвищення акцизу на пиво, як і на будь-який інший алкогольний напій, може призвести до краху галузі.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр України Сергій Арбузов зазначив, що існує можливість задіяти інструменти «активізації економіки» і одержання коштів на добудову дитячої лікарні «Охматдит».