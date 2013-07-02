Україні потрібен закон про підвищення виплат дітям-інвалідам

Президент України Віктор Янукович звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути як невідкладний проект закону «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Проект цього закону був підготовлений та внесений Кабінетом міністрів на виконання одного із завдань, визначених у соціальних ініціативах Президента «Діти - майбутнє України», підкреслив Льовочкін.

Вказаним проектом закону пропонується удосконалити систему державної підтримки дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, шляхом встановлення розміру державної допомоги на вказаних дітей-сиріт на рівні двох прожиткових мінімумів незалежно від отриманої державної соціальної допомоги як дитини-інваліда.

Нині відповідно до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, передбачено виплату державної допомоги в розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Водночас через недосконалість законодавства вказана виплата зменшується на розмір соціальної допомоги, що виплачується на дитину-інваліда.

Прийняття вказаного законопроекту сприятиме підвищенню соціального захисту та матеріального становища дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування.

Після набрання чинності законом «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 1612 дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, отримуватимуть відповідну державну допомогу, збільшену на 894 грн.