Як допомогти собі при нервовому виснаженні

Згідно діагнозу невропатологів, нервове виснаження - це стан виснаження мозку і нервових центрів. Іншими словами, це невроз, симптоми його включають:

- Надмірну дратівливість

- Порушення здатності до концентрації уваги

- Порушення пам`яті

- Головний біль

- Нервозність

- Утруднене дихання

- Втрату апетиту і ваги

- Проблеми зі сном

- Надмірну пітливість

- Тремор

- Нечіткість зору

- Дзвін у вухах

Загалом, можна сказати, що нервове виснаження характеризується моральною слабкістю, нездатністю виконувати свої звичайні завдання, які раніше давалися легко, відсутністю концентрації на роботі, неприродними спалахами емоцій і збудливістю.

Крім того, у людей, які страждають нервовим виснаженням, спостерігається порушення сну або безсоння. Запаморочення супроводжується болем у маківці, печією в потилиці і в хребті.

Термін "нервове виснаження" спочатку з`явився у Великобританії в кінці 19 столітті і означав, що мозок пацієнта працює під навантаженням. У 1877 році він був використаний для опису психічного розладу, схожого на неврастенію, а потім в 1919 році для опису моральної втоми і апатії у літніх людей. З 1950 року використовується в сучасному розумінні.

Нервове виснаження: лікування

Стандартна схема лікування фармацевтичними препаратами триває протягом 4-8 тижнів. Також можливе гомеопатичне лікування нервового виснаження, зокрема препаратами Calcaria Phos, Magnesia Phos, Kali Phos, Natrum Mur, Picric Acid, Lycopodium, Anacardium, Argentum Nitricum, Baryta Carb, Gelsemium, Zincum Met, Sulphur, Nux Vomica, Selenium, Agnus C.

Діагностику нервового виснаження і призначення схеми лікування повинен проводити виключно лікар-невропатолог!

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