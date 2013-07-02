Магнітні бурі у липні
Пийте валеріану, пустирник, глід, шавлію
Геомагнітне поле Землі в липні відносно спокійне. Очікуються лише незначні збурення магнітосфери і слабкі геомагнітні бурі у липні 2013 року.
Однак будьте обережні, оскільки вони можуть негативно позначатися на вашому стані здоров`я. У такий період люди можуть відчувати головні болі, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зростання адреналіну в крові, стреси, депресії.
Людям, найбільш чутливим до змін у магнітному полі Землі, буде корисний наш метеопрогноз.
Слабкі магнітні бурі в липні 2013 року очікуються в наступних числах:
18 липня обурення магнітосфери Землі;
19 липня обурення магнітосфери Землі;
20 липня обурення магнітосфери Землі;
21 липня обурення магнітосфери Землі.
Як видно з прогнозу, магнітні бурі в липні 2013 року припадають на двадцяті числа місяця.
Щоб ваш організм якомога легше переніс магнітні бурі у липні 2013 року, радимо дотримуватися наступних рекомендацій:
У дні магнітних бур обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості.
Знизьте фізичне навантаження на організм, намагайтеся більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.
Уникайте сварок, скандалів, розмов на підвищених тонах і стежте за своїм артеріальним тиском.
Якщо під час магнітних бур у вас підвищується дратівливість, нервозність і депресивні стани, пийте заспокійливі засоби. Наприклад, валеріану, пустирник, глід, шавлія, а також заспокійливі чаї.
Під час магнітних бур важливо правильно харчуватися, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть в цей період прийом алкоголю.
Щоб уникнути загострення хронічних захворювань, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки.
Для відновлення організму практикуйте контрастний душ.