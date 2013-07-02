У Росії активізувалася небезпечна інфекція

В Україні існує настороженість щодо спалахів ентеровірусної інфекції у сусідніх областях Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук на брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я.

За його словами, в Росії спостерігається істотне зростання рівня захворюваності на ентеровірусну інфекцію.

«Особливістю ентеровірусної інфекції є серозні менінгіти, тобто ураження центральної нервової системи. Саме цим ця інфекція є небезпечною», - наголосив Кравчук.

Посилаючись на дані МОЗ Росії, він поінформував, що на сьогодні в Ростові-на-Дону на ентеровірусну інфекцію захворіли 189 дітей, з них у 88 діагностовано серозний менінгіт.

«У Липецькій області на ентеровірусну інфекцію захворіло 254 осіб, у близько 90 осіб – серозний менінгіт. Також у Москві на стаціонарному лікуванні перебуває 51 дитина з діагнозом «ентеровірусна інфекція». В Україні спостерігаються поодинокі випадки, але спалахів ентеровірусної інфекції не зафіксовано. Будемо намагатися, щоб до нас ці спалахи не дійшли», - сказав Кравчук.

За його словами, основний спосіб передачі інфекції – фекально-оральний, тобто через немиті руки, забруднену воду та їжу, а також це повітряно-крапельний шлях.

«Підступність цієї хвороби в носійстві – людина може не відчувати хвороби, але може передавати інфекцію. Хвороба може перебігати від легких форм аж до серозного менінгіту. Симптоми серозного менінгіту – хвороба починається раптово з підвищення температури, виражений головний біль, виражений блювотний рефлекс (блювота не пов’язана зі споживанням їжі), біль у спині, животі, катаральні явища, іноді розвивається виразковий стоматит, гіпертонус м’язів потилиці, коли людина не може нахилити голову», - розповів Кравчук.

Він підкреслив, що усі хворі, в яких є такі симптоми, мусять негайно звертатися до лікаря.

«На ці симптоми орієнтовані лікарі і Державна СЕС. Усі хворі, які мають такі симптоми, проходять поглиблене лабораторне дослідження. Якщо у хворого знаходть збудника ентеровірусної інфекції, починається робота з визначення джерела, проводяться протиепідемічні заходи», - сказав Кравчук.