Чи є в Україні заражена норовірусом малина?

Офіційного підтвердження, що в Україну завезли малину, заражену норовірусом, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук на брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я.

Однак, підкреслив він, у СЕС є настороженість щодо такої інформації.

Кравчук пояснив, що у Європейському Союзі існує система швидкого сповіщення% якщо хтось із виробників чи контролюючий орган ЄС знаходить небезпечний збудник чи небезпечне забруднення хімічною речовиною, він зобов’язаний сповістити всіх, хто може бути причетний до цієї продукції.

«До України надійшла інформація від цієї системи сповіщення. Ця інформація надходить не тільки тоді, коли вона стосується власне України. Вона - загальна. Щоб наші органи, які займаються безпечністю харчових продуктів, могли знати реальну ситуацію на ринку ЄС. Стосовно малини (що заражена норовірусами) є підтвердження, що вона була поширена у 9 країнах Євросоюзу. Офіційного підтвердження, що заражена норовірусами малина зайшла в Україну, ми поки не отримали. Але настороженість стосовно то, що вона може потрапити в Україну. Ми знаємо цього виробника. Цей виробник проходив у нас державну санітарно-епідеміологічну експертизу щодо заморожених фруктів», - повідомив Кравчук.

*** Газета «Вести» написала з посиланням на Росспоживнагляд, що в 11 європейських країн, зокрема, в Україну, потрапила заморожена малина з Нідерландів, уражена норавірусом GII. Загальний обсяг поставок - 800 кг, і поки ЄС не розголошує, скільки зараженої ягоди потрапило в кожну із країн.

Джерело: http://vesti.ua/zdorove/7641-v-ukrainu-popala-zarazhennaja-virusom-malina-iz-evropy

Норовірус – вірусна інфекція. Потрапивши до організму, норовірус швидко викликає блювоту, сильний пронос. У деяких випадках без лікування людина може загинути від зневоднення. В бідних країнах норовіруси щорічно забирають життя не менше 200 тис. дітей у віці до 5 років. Багато симптомів норовірусної інфекції схожі із грипом, що ускладнює лікування.