Переоформлення ліцензій на виробництво ліків хочуть спростити

Народні депутати від Партії регіонів пропонують спростити порядок переоформлення ліцензій на здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.

Про це йдеться у законопроекті № 2389а "Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо переоформлення ліцензії), розміщеному на сайті Верховної Ради.

"Проектом акту передбачається спрощення у переоформленні ліцензії на виробництво лікарських засобів, за наявності змін, пов`язаних із веденням певного виду господарської діяльності, шляхом переоформлення відповідного додатку до ліцензії без необхідності переоформлення самої ліцензії", - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, законопроект передбачає, що виробництво вітчизняних лікарських препаратів повинне здійснюватися за міжнародними нормами, зокрема згідно з інструкціями Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров`я.

На думку авторів законопроекту, нововведення сприятимуть подальшому розвитку господарської діяльності в країні, встановлять єдині і прозорі правила між державними контролюючими органами і суб`єктами господарювання, стимулюватимуть підприємництво і забезпечать ефективне приватно-державне партнерство.

Авторами законопроекту виступили народні депутати Андрій Шипко, Олександр Біловол і Юрій Поляченко (Партія регіонів).

Як повідомляв УНІАН, Державна служба України з лікарських засобів з 1 березня 2013 року почала видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності з імпорту лікарських засобів за спрощеною процедурою.