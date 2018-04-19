Як позбутися морської хвороби

Іноді буває достатньо поволі розжувати і з`їсти декілька оливок. Або посмоктати часточку лимона... Ви довго плануєте подорож, передчуваєте задоволення, передбачаєте все, а потім... вас наздоганяє морська хвороба, і насолода подорожжю перетворюється на тортури! І морська хвороба не обов`язково може здолати вас у відкритому морі.

Це може бути і літак, і потяг, і автомобіль. Звивисті і трясучі сільські дороги, повітряні ями, постійні зупинки і прискорення протягом декількох годин підряд можуть викликати у вас морську хворобу, що супроводжується нудотою і тяжкістю в шлунку, навіть якщо ви спочатку до неї не схильні.

Що ж робити, якщо вас раптово наздоганяє морська хвороба, а ви до неї не готові і не захопили з удома спеціальних пігулок? Виявляється, з морською хворобою можна спробувати справитися і звичайними, що називається, «домашніми» засобами:

* Зафіксуйте погляд. Морська хвороба, особливо автомобільна, часто буває викликана тим, що тіло і мозок не можуть скоординуватися між собою, «домовитися» про те, чи рухається тіло або знаходиться в стані спокою. Адже ви начебто сидите нерухомо на сидінні машини, але сама машина при цьому рухається.

Фіксація погляду на якій-небудь віддаленій точці (високому дереві, будинку, що осторонь стоїть, або просто на лінії горизонту) попереду або збоку машини дозволить мозку визначити, що ви дійсно рухаєтеся вперед, і через деякий час він заспокоїться, і відчуття запаморочення і нудоти зникне.

* Займіть краще місце. Якщо ви схильні до морської хвороби, постарайтеся зайняти таке місце, звідки відкривається хороший огляд на дорогу або навколишню місцевість.

І це повинно бути місце по ходу руху транспорту, бажано одне з передніх. Місця, що дивляться в хвіст транспортного засобу.

* Прочиніть вікно. Іноді, щоб заспокоїти шлунок, достатньо лише притоки свіжого повітря. Отже, якщо ви знаходитеся в автомобілі, потягу або на судні, забезпечте собі постійний притік повітря.

А якщо ви в літаку, то направте собі в обличчя «вічко» кондиціонера над сидінням.

* З`їжте легку закуску. Перед довгою поїздкою краще забути про повноцінний щільний обід з трьох страв. Важка, жирна або гостра їжа надасть тяжкість шлунку і може викликати нудоту.

Але і на порожній шлунок не варто подорожувати: легка їжа і прості вуглеводи – ось те, що, як мовиться, «лікар прописав». Це може бути салат з курячими грудками або порція вівсяної каші. І не забудьте пити достатньо води - недолік рідини теж може привести до морської хвороби.

* Зробіть легкий масаж. Зупинити нудоту і запаморочення допоможе акупунктура – легкий масаж і натискання пальцями певної точки. Ця точка розташована над зап`ястям з внутрішньої сторони руки. У деяких країнах продаються навіть спеціальні зап`ястні пов`язки з ушитою всередину горошиною.

Горошина чинить на потрібну точку постійний тиск, тим самим допомагаючи запобігти морській хворобі.

* Розсмокчіть льодяник з імбирем. Такі льодяники можна купити в аптеці або в магазині. Імбир – могутній антиоксидант, здатний заспокоювати шлунок.

Якщо немає імбирного, підійде і м`ятний льодяник, хоча його дія небагато слабкіша, ніж імбирного. Немає льодяників - підійдуть і будь-які інші засоби з м`ятою або імбирем: жувальна гумка, чай.

* Оливки і лимони. Морська хвороба викликає підвищене слиновиділення, що часто служить причиною нудоти. Компоненти, що містяться в оливках, можуть вирішити цю проблему, оскільки викликають сухість в роті. Іноді буває достатньо поволі розжувати і з`їсти декілька оливок, щоб нудота пройшла.

Або посмоктати часточку лимона – теж відмінний засіб.

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