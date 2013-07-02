Лікарні звітуватимуть про ліки, придбані за державні кошти

Лікарні будуть зобов’язані звітувати про використання меидкаментів, придбаних за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр Качур на брифінгу повідомив, що затверджено наказ Міністерства охорони здоров`я від 27 червня, в якому чітко прописано і регламентовано, як головні лікарі та лікарняні установи повинні доповідати та звітувати перед МОЗ і перед громадянами України про використання лікарських засобів у лікарняних закладах, оскільки є декілька звернень про те, що лікарські засоби не використовуються

«Міністерство охорони здоров`я посилює контроль над забезпеченням хворих на онкологічні хвороби лікарськими засобами, що закуповуються за державні кошти. Для того, щоб ці препарати використовувалися за призначенням, Міністерство охорони здоров`я України затвердило наказ про здійснення контролю за використанням лікарських засобів, що закуповуються за державний кошт», - наголосив Качур.

За його словами, документом передбачена жорстка звітність про використання лікарських засобів, а також регулярне інформування про залишки та їхній подальший перерозподіл.

«Такий контроль є вкрай важливим з огляду на те, що онкологічні захворювання на сьогодні є однією з найбільш актуальних медичних проблем людства. Щороку у світі виявляють понад 12 млн осіб, які вперше захворіли на рак, і близько 7 млн помирають від такої недуги, це приблизно 20 тис. осіб щодня», - сказав Качур.

Він запевнив, що МОЗ зробить усе можливе, щоб громадяни отримували лікарняну допомогу на високому рівні, а пацієнти були забезпечені лікарськими засобами, які потрібні для лікування хвороби.

У МОЗ також поінформували, що на сьогодні здійснено централізовані закупівлі за напрямом «онкологія і доросла онкогематологія» на 269 млн 354 тис. грн. Зокрема, закуплено лікарських засобів на суму близько 150 млн грн для лікування онкологічних хворих, препаратів для лікування онкогематологічних хворих - на суму майже 63 млн грн, препаратів для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу - на 57 млн грн. Закупівлю лікарських засобів для лікування онкохворих дітей здійснено на суму 215 млн грн, що забезпечує 100-відсоткову потребу.