У лікарні помер гірник з шахти ім. Засядька

У лікарні помер один гірник, який перебував у тяжкому стані після аварії на донецькій шахті ім. Засядька 18 листопада.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, таким чином, на сьогодні внаслідок аварії загинув 91 гірник, доля 10 гірників залишається невідомою.

В лікарнях знаходиться 40 гірників (2 - у стані середньої тяжкості, 38 - у задовільному стані).

Підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому здійснюються пошуково-рятувальні роботи у шахті. Проводиться подача азоту в ізольовану аварійну ділянку трьома азотними установками. Всього в шахту подано понад 243 тис. 720 куб. м азоту. У нижній частині вентиляційного ходка ведуться роботи з розбору завалу і пошуку зниклих шахтарів.

Ситуація знаходиться під постійним контролем Урядової комісії з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада на "Орендному підприємстві шахта ім. О.Ф. Засядька" (м. Донецьк), на горизонті 1078 м стався вибух метано-повітряної суміші, на момент якого в шахті знаходилось 457 гірників, з них 357 гірників було виведено на поверхню.

Внаслідок вибуху загинуло 100 гірників, тіла 89 з них було піднято на поверхню відразу після аварії. 29 листопада виявлено і піднято на поверхню тіло ще одного загиблого гірника.