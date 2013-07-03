Коктейлі зі свіжих соків допоможуть схуднути

Хоча у лікарів дуже суперечливі думки з приводу самого терміна "детоксикація", від детокс-дієти вас не стане відмовляти жоден лікар. Кому ж зашкодить відмова від мучного, жирного, солоного та інших шкідливостей в поєднанні з активним вживанням свіжих соків, овочів, фруктів і ягід?

Якщо різко перейти на такий раціон ти не готова, є відмінний компроміс - детокс-коктейлі. Їх готують з різних фрешів, підбираючи інгредієнти по корисних властивостях. Ось 5 дуже простих і супер-корисних детокс-фрешів, націлених на схуднення, які в Tochka.net випробували на собі:

Яблуко + огірок + м`ята (співвідношення - 1:1:0,5). Всі інгредієнти спочатку подрібнюють разом у блендері, а потім відправляють у соковижималку. Результат - дуже низькокалорійний, некислий (а це важливо для шлунку і печінки) коктейль з антиоксидантними властивостями. М`ята домомагає виводити з організму зайву воду.

Яблуко + ківі + морква + імбир (співвідношення 1:1:1:0,1). До суміші соків додають трохи меленого імбиру - йому приписують тонізуючий ефект і здатність прискорювати обмін речовин. У решти інгредієнтів - всиокий вміст вітамінів А, С, пектинів.

Яблуко + морква + ананас (співвідношення 1:1:1). Якщо до звичайного морквяно-яблучного фрешу додати ананасовий сік, то смак стане більш цікавим, а до властивостей додасться "жироспалюючий" ефект.

Груша + огірок + селера (співвідношення 1:1:0,5). Солодка груша в поєднанні з нейтральним огірком складають відмінну дієтичну основу, а селера вважається настільки дієвою у справі схуднення, що існує навіть селерова дієта (т.зв. боннський суп).

Морква + апельсин + диня (співвідношення 1:1:1). Морква і апельсин забезпечать вітаміном А, який вважається важливим елементом в обміні речовин під час схуднення. Диня допомагає боротися з набряками, які часто супроводжують зайву вагу.

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