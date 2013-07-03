Як лікувати сухий кашель

Сухий кашель може бути і одним з проявів алергії, але сьогодні ми за допомогою терапевтів ситуацію, коли сухий кашель виникає у вас внаслідок ГРВІ або грипу, чи варто його лікувати і як.

Спочатку сухий, а потім вологий кашель є необхідною частиною відновлення після хвороби, оскільки він "допомагає" організму видалити слиз і подразники. Але якщо протягом 3-5 днів сухий кашель не переходить у вологий з відходження мокроти, а залишається нав`язливим, особливо в нічний час, і відчувається глибоко в грудях, ось що можна зробити для його лікування:

1. Натріть область шиї, грудної клітки і спини до і між лопатками зігріваючою маззю, наприклад, з екстрактом шавлії. Вона грітиме через шкіру, а також створить ефект ароматерпіі. До речі, для цих цілей підійде і звичайна радянська "Зірочка".

2. Ваш сухий кашель може бути наслідком того, що сліз скупчується в носі і тече по задній стінці носоглотки, подразнюючи горло. Купіть фізрозчин і попромивайте ніс. Сольовий розчин допоможе слизу в носі і в горлі краще відходити.

3. Прийміть гарячий душ, створивши у ванній ефект вологої парної. У щілину між дверима та підлогою можна покласти рушник. Хвилин 15-20 подихайте парою. УВАГА! Метод не підходить, якщо у вас є хоч невелика температура.

4. Використовуйте зволожувач повітря, особливо в нічний час. Туди можна також додати кілька крапель олії (наприклад, тієї самої шавлії) для створення ефекту ароматерапії та інгаляції.

5. Пийте велику кількість рідини, можна поїсти курячий бульон. Але уникайте газованих напоїв і цитрусових соків - вони можуть викликати ще сильніший сухий кашель, оскільки подразнюють слизову оболонку горла.

6. Випийте чаю з медом. Бажано тільки, щоб чай був трохи остиглим, тому що дуже гаряча вода також подразнює слизову оболонку горла. УВАГА! Не використовуйте цей метод, якщо у вас алергія на мед і не давайте мед дітям молодше 1 року!

7. Можна також приготувати сироп для лікування сухого кашлю самостійно:

- Змішайте 2 столові ложки лимонного соку з 1 столовою ложкою меду і додайте щіпку кайенского перцю. Мед буде пом`якшувати ваше горло, створюючи заспокійливий ефект, в той час як лимон зменшує запалення і забезпечує потрібну дозу вітаміну С для боротьби з інфекцією. Кайенский перець підвищує циркуляцію крові в цій області, прискорюючи процес загоєння.

- Очистіть і наріжте 6 середніх цибулин і покладіть їх разом з 4 столовими ложками меду в миску. Миску поставте на каструлю з киплячою водою (або в пароварку), щоб вийшла водяна баня. Накрити кришкою і кип`ятити на повільному вогні протягом 2 годин. Процідити суміш і приймати по 1 столовій ложці через кожні 2 або 3 години.

УВАГА! Не вживайте сироп, якщо у вас індивідуальна непереносимість одного або кількох його компонентів!

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