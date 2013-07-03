Українці стали відчувати себе менш щасливими

Українці за останні три роки стали відчувати себе менш щасливими.

Про це свідчать дані переданого УНІАН опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування засвідчило, що рівень щастя суттєво зменшився в період з 2010 до 2012 року і практично не змінився у 2013. Так у 2010 році щасливими себе почували 65% опитаних українців, в 2011 — 63%, в 2012 - 53%, а в 2013 – 56%, але при цьому на 3% збільшилася і кількість тих, хто вважає себе нещасливою людиною.

Зокрема, соціологи наводять динаміку відповідей на питання “Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?” у 2001-2013 роках:

2001 — 38% - І так і ні — 27% - Ні і скоріше ні, ніж так — 33% - важко відповісти — 2%;

2002 — 49% - І так і ні — 22% - Ні і скоріше ні, ніж так — 27% - важко відповісти — 2%;

2003 — 52% - І так і ні — 24% - Ні і скоріше ні, ніж так — 22% - важко відповісти — 2%;

2005 — 47% - І так і ні — 27% - Ні і скоріше ні, ніж так — 25% - важко відповісти — 1%;

2006 — 52% - І так і ні — 25% - Ні і скоріше ні, ніж так — 20% - важко відповісти — 3%;

2007 — 54% - І так і ні — 21% - Ні і скоріше ні, ніж так — 23% - важко відповісти — 2%;

2008 — 57% - І так і ні — 21% - Ні і скоріше ні, ніж так — 20% - важко відповісти — 3%;

2009 — 58% - І так і ні — 21% - Ні і скоріше ні, ніж так — 17% - важко відповісти — 3%;

2010 — 65% - І так і ні — 19% - Ні і скоріше ні, ніж так — 14% - важко відповісти — 2%;

2011 — 63% - І так і ні — 17% - Ні і скоріше ні, ніж так — 17% - важко відповісти — 3%;

2012 — 53% - І так і ні — 28% - Ні і скоріше ні, ніж так — 16% - важко відповісти — 4%;

2013 — 56% - І так і ні — 22% - Ні і скоріше ні, ніж так — 19% - важко відповісти — 3%.

У КМІС зауважують, що різниця у відповідях між регіонами незначна і може бути пояснена різницею у віковому, освітньому рівні та різним співвідношенням міського і сільського населення. Найбільш щасливими регіонами України за даними опитування можна вважати Західний (58%) та Центральний (57%), найменш – Південний (53%). У Східному регіоні кількість щасливих людей складає 55%.

Соціологи також відзначають, що загалом молоді люди значно щасливіші ніж старші, з підвищенням віку рівень щастя падає. Як видно з опитування цього року, найбільш щасливими виявляються представники молоді 18-29 років (71%); серед представників вікової групи 30-39 років рівень щастя складає 68%, 40-49 – 52%, 50-59 – 49%, 60-69 – 43%. Самий низький рівень щастя у літніх людей – 40%.

Рівень щастя також пов‘язаний з рівнем добробуту – чим вище рівень добробуту, тим щасливішою почувається людина. Ця залежність практично лінійна. Так в травневому опитуванні, серед тих, кому не вистачає грошей на їжу (бідні), щасливих лише 36%, а серед тих, хто може дозволити собі купити майже все (рівень доходу вище середнього) – 78%.

Один із чинників, що впливає на рівень щастя – освіта. Чим вище освіта – тим вище рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою кількість щасливих 39%, з середньою – 49%, середньою спеціальною – 56% та вищою – 69%.

Також, зауважують у КМІС, рівень щастя пов‘язаний з типом поселення – в містах щасливих значно більше (59%), ніж в селах (50%).

*** Опитування проводились Київський міжнародний інститут соціології. Останнє всеукраїнське опитування громадської думки КМІС провів протягом 21-30 травня 2013 року. Методом інтерв`ю опитано 2030 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.