Фонд Ахметова і Харківщина співпрацюватимуть щодо подолання сирітства

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» почав співпрацю з Харківською областю в рамках реалізації проекту фонду «Збережемо дитині сім`ю», який спрямовано на роботу з сім`ями, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Харківська область - регіон, в якому вже добре налагоджена система сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, стане пріоритетною з погляду вдосконалення системи соціальної опіки дітей із неблагополучних сімей.

За словами керівника програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар’ї Касьянової, на даний момент система соціальної допомоги сім`ям, які потрапили у складні життєві обставини, має істотні недоліки.

"Замість того, щоб відразу передавати дитину з такої сім`ї до інтернату, необхідно працювати з сім`єю, щоб зберегти її. Сьогодні в Харківській області дуже добре налагоджені сімейні форми виховання - опіка, прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу. Але, на жаль, всеукраїнський аналіз, який ми провели спільно з уповноваженим Президента з прав дитини і Міністерством соціальної політики, показав, що більш як 75% дітей, які сьогодні перебувають в інтернатних установах, - це не діти-сироти, вони перебувають в інтернатах за заявою батьків. І, на жаль, на шляху до інтернату вони оминають і центр соціальних служб, і службу у справах дітей. Вони потрапляють до установ безпосередньо або через управління охорони здоров`я, або через управління освіти», - відзначила Касьянова.

Нагадуємо, що фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» вже кілька років працює з Донецькою і Дніпропетровською областями з подолання проблеми соціального сирітства. Зокрема, створюються центри матері та дитини з тим, щоб зупинити молодих мам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини.

Створена соціальна квартира для хлопчиків віком від 14 до 16 років, де з ними проводиться робота із соціальної адаптації. Також ведеться активна робота з інтернатними установами щодо реінтеграції – повернення дітей назад у біологічні сім`ї.