Депутати пропонують зменшити вартість ліків

Народні депутати від Партії регіонів пропонують змінити існуючі податкові пільги на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 2,5 млрд гривень і зменшить вартість ліків для населення.

Про це йдеться у законопроекті №2475а від 2 липня 2013 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення».

«Ухвалення зазначених змін збільшить надходження до державного бюджету майже на 2,5 млрд грн щороку, створить умови для добросовісної конкуренції, зокрема поставить у рівні умови імпортерів і вітчизняних виробників ліків. А також допоможе здешевити вартість ліків для громадян», - зазначається у пояснювальній записці до проекту закону.

Депутати відзначають, що існуючі податкові пільги, а саме звільнення від сплати ПДВ лікарських засобів і препаратів медичного призначення, потребують змін та оптимізації, оскільки вони дозволяють імпортувати ліки до України зі штучно завищеною ціною для виведення іноземної валюти за кордон в офшорні зони.

Як зазначається у пояснювальній записці, в Україні ціни на аналогічні ліки вищі, ніж у Росії і в Білорусі, а деякі товари, які фактично не є лікарськими, зареєстровані як такі (вітаміни, препарати для дієт, косметичні препарати тощо).

Автори законопроекту пропонують скасувати існуючі пільги і ввести ставку податку на додану вартість на рівні 7% на операції з поставки та імпорту лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради народними депутатами Тетяною Бахтєєвою і Віталієм Хомутинніком.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів пропонують спростити порядок переоформлення ліцензій на здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Крім того, у відповідному законопроекті передбачається, що виробництво вітчизняних лікарських препаратів має здійснюватися за міжнародними нормами, зокрема згідно з інструкціями Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров`я.