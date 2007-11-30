В Україні почали практикувати хірургічне лікування епілепсії

Українські медики почали практикувати хірургічне лікування епілепсії. І хоча цей метод не може бути застосований до всіх хворих епілепсією, проте, його результати приголомшують, повідомляється в прес-релізі міжнародного фонду АІСМ Україна.

Приблизно 400 000 українців страждають на епілепсію і 20% з них не бачить свого майбутнього, оскільки це захворювання щодня псує їхнє життя. До теперішнього часу існувало лише медикаментозне лікування епілепсії, яке часто було неефективним.

Проте тепер, повідомляється в прес-релізі фонду, у хворих є майбутнє, оскільки в Україні починають практикувати хірургічне лікування цього захворювання. Перші успішні результати дають надію на те, що це напрям хірургічного лікування набуде широкого впровадження по всій Україні.

На даний час в рамках програми підготовки українських лікарів у Франції, два нейрохірурги з Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова проходять стажування у французькому антиепілептичному центрі Св. Ганни в Парижі, який спеціалізується на лікуванні хворих з важкими формами епілепсії.

Епілепсія - це одне з найбільш поширених нервово-психічних захворювань людини, яке характеризується схильністю до раптових нападів, що повторюються. Напади бувають різних типів, але в основі кожного з них лежить аномальна і дуже висока електрична активність нервових клітин головного мозку, унаслідок якої виникає розряд.

Корреспондент.net