В Україні почали практикувати хірургічне лікування епілепсії

10:50, 30 листопада 2007
Країна
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Перші результати дають надію

Українські медики почали практикувати хірургічне лікування епілепсії. І хоча цей метод не може бути застосований до всіх хворих епілепсією, проте, його результати приголомшують, повідомляється в прес-релізі міжнародного фонду АІСМ Україна.

Приблизно  400 000 українців страждають на епілепсію і 20% з них не бачить свого майбутнього, оскільки це захворювання щодня псує їхнє життя. До теперішнього часу існувало лише медикаментозне лікування епілепсії, яке часто було неефективним.

Проте тепер, повідомляється в прес-релізі фонду, у хворих є майбутнє, оскільки в Україні починають практикувати хірургічне лікування цього захворювання. Перші успішні результати дають надію на те, що це напрям хірургічного лікування набуде  широкого  впровадження по всій Україні.

На  даний час в рамках програми підготовки українських лікарів  у Франції, два нейрохірурги з Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова проходять  стажування  у французькому антиепілептичному центрі Св. Ганни в Парижі, який спеціалізується на лікуванні хворих з важкими формами епілепсії.

Епілепсія -  це одне з найбільш поширених нервово-психічних захворювань людини, яке характеризується схильністю до раптових нападів, що повторюються. Напади  бувають різних типів, але в основі кожного  з них лежить аномальна і дуже висока електрична активність нервових клітин головного мозку, унаслідок якої виникає розряд.

Корреспондент.net

 

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