1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Україна в 2008 році збільшить фінансування витрат на подолання розповсюдження ВІЛ/СНІД до 1 млрд. грн.

Таку думку висловив заступник міністра охорони здоров`я України Валерій ІВАСЮК на прес-конференції в УНІАН.

«Ми заклали в проект бюджету на 2008 рік 204 млн. грн. Це бюджет Національної програми, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров`я», - сказав В.ІВАСЮК.

За його словами, цей обсяг фінансування не включає кошти, які виділяються в цій сфері для Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Департаменту з питань виконання покарань та інших міністерств, які є партнерами в процесі подолання епідемії ВІЛ/СНІД.

«Консолідовані витрати будуть, звичайно, суттєво вищі. З урахуванням витрат місцевих бюджетів ця цифра, я думаю, наближатиметься до 1 млрд. грн.», - припустив він.

В.ІВАСЮК вважає, що головним питанням є ефективне використання коштів, передбачених на подолання проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році обсяг державного фінансування проблеми профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу через Міністерство охорони здоров`я становить 125 млн. грн.

В Україні в січні-жовтні 2007 року офіційно зареєстровано 14 тисяч 480 нових ВІЛ-інфікованих, у тому числі 14 тисяч 462 громадян України та 18 іноземців.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зокрема, у жовтні 2007 року офіційно зареєстровано 1 тисяча 563 нових випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі – 325 – серед дітей до 14 років.

Протягом січня-жовтня 2007 року 2 тисячі 33 особи померлі від СНІДу, в тому числі 15 дітей до 14 років. У жовтні 2007 року від СНІДу померли 194 особи.

За даними Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз в Україні загальна кількість ВІЛ-позитивних становить близько 400 тисяч осіб.