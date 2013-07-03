Нардепи не підтримали рекомендації щодо оздоровлення дітей

Верховна Рада України не підтримала проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували лише 220 народних депутатів із 385 зареєстрованих у сесійній залі.

Учасники парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, що відбулися 3 квітня, відзначають, що реалізація права дитини на оздоровлення та відпочинок є одним з вагомих напрямів забезпечення всебічного розвитку дитини, її соціального захисту.

Так, учасники слухань рекомендують Кабінету міністрів України, зокрема, розробити та затвердити державну цільову соціальну програму оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року, передбачивши фінансування в повному обсязі заходів, передбачених програмою, передусім спрямованих на розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі на створення чотирьох цілорічних дитячих центрів у Автономній Республіці Крим, Львівській, Миколаївській та Харківській областях.

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міським, районним, селищним і сільським радам, зокрема, рекомендується, відповідно: передбачати в місцевих бюджетах кошти для оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, забезпечуючи рівень охоплення послугами оздоровлення та відпочинку: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 100 %; дітей-інвалідів – не менш як 45 %; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – не менш як 75 %; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд – не менш як 12 % загальної кількості оздоровлених дітей шкільного віку.

Крім того, Генеральна прокуратура України має посилити прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зокрема, має збільшити фінансування на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення на придбання путівок на повну вартість з подальшою видачею їх застрахованим особам з частковою оплатою у розмірі 10 % при збереженні часткового фінансування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Відповідно до постанови, Кабінет міністрів України до 1 січня 2014 року мав проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.