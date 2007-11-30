У сезон застудних захворювань відмовтесь від солодощів
11:19, 30 листопада 2007Країна
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Порада медиків
В сезон застудних захворювань краще відмовитись від солодощів, щоб зменшити ризик захворіти на грип, радять “Факти”.
Адже харчі, в яких містяться високорафіновані вуглеводи лише сприяють розвитку вірусу в організмі.
Натомість краще споживати овочі у будь-якому вигляді, фрукти, а також сухофрукти, кажуть лікарі. А ще обов’язково включити до раціону часник, цибулю і цитрусові, багаті на вітамін С.
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