У сезон застудних захворювань відмовтесь від солодощів

В сезон застудних захворювань краще відмовитись від солодощів, щоб зменшити ризик захворіти на грип, радять “Факти”.

Адже харчі, в яких містяться високорафіновані вуглеводи лише сприяють розвитку вірусу в організмі.

Натомість краще споживати овочі у будь-якому вигляді, фрукти, а також сухофрукти, кажуть лікарі. А ще обов’язково включити до раціону часник, цибулю і цитрусові, багаті на вітамін С.

ICTV