МОЗ контролює цільове використання ліків для онкохворих

Міністерство охорони здоров’я постійно контролює раціональне та цільове використання лікарських засобів, які закуплені за кошти держбюджету для лікування онкологічних хворих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова заявила під час зустрічі з представниками пацієнтських організацій БФ “Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні”(ЮКАБ).

“Проблема онкозахворюваності і смертності від онкопаталогії гостро стоїть в цілому світі. На жаль, Україна належить до тих країн, де існує велика поширеність цієї недуги. Тому, з одного боку, МОЗ України постійно удосконалює механізм закупівлі за державний кошт лікарських засобів, необхідних для лікування людей хворих на рак, проводячи відкриті та прозорі конкурсні торги. А з іншого — дбає про посилення контролю за раціональним та цільовим використанням лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених у централізованому порядку за кошти держбюджету", - наголосила міністр.

Під час зустрічі також йшлося й про проблему прозорості зберігання, розподілу та списання препаратів хіміотерапії з метою уникнення можливих зловживань з боку персоналу медичних закладів. Міністр зазначила, що це питання перебуває у неї на особливому контролі.

Богатирьова також нагадала про підписаний нею наказ, який вимагає від органів охорони здоров`я на місцях контролювати розподіл препаратів, які закуплені для лікування хворих на онкологічну патологію, і звітувати про це перед суспільством. Документом також передбачені публічні звіти щодо потреби, стану забезпеченості, наявних залишків лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету, а також переліку закладів охорони здоров`я відповідного регіону, які є кінцевим отримувачем в розрізі державних програм і централізованих заходів.

Міністр також висловила стурбованість тим, що в деяких медичних установах медики чи інші працівники радять хворим купувати за власні кошти медичні препарати. Вона порадила у таких випадках звертатися до правоохоронних органів.