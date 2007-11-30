Робота в нічну зміну може спровокувати рак

Дослідницька структура Всесвітньої організації охорони здоров`я в грудні оголосить про включення роботи в нічну зміну до списку ймовірних канцерогенів - чинників, які призводять до ракових захворювань.

Очікується також, що відразу після внесення ВООЗ нічної зміни до списку ймовірних канцерогенів включить також Американське суспільство по боротьбі з раком.

Рішення внести роботу в нічну зміну до списку ймовірних причин, здатних викликати рак, прийняла спеціалізована структура ВООЗ - Міжнародна агенція із досліджень у сфері раку, яке опирається на дані наукових досліджень.

Дослідження показали, що статистично випадків захворювання на рак грудей у жінок і на рак простати у чоловіків більше серед людей, які працюють у нічну зміну.

Точного пояснення цьому немає, але, згідно однієї з гіпотез, порушення природних добових ритмів - зміни дня і ночі - може викликати порушення, ризики захворювання на рак, що підвищуються у свою чергу.

Дослідження буде опубліковано в грудні, і його результати можуть мати вагомі наслідки для мільйонів людей у всьому світі, оскільки тільки в державах із розвиненою економікою до 20% працездатного населення трудяться в нічну зміну.

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