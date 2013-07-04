15 найефективніших лікарських рослин України
Використовували з давніх часів
Лікарські рослини використовували з давніх часів. Наші предки активно користувалися лікарськими рослинами і володіли вельми значними знаннями про їх властивості.
Китай вважається батьківщиною лікування лікарськими рослинами. Нам відомі випадки, пов`язані з 500 р. д.н.е., але, цілком можливо, це практикувалося і раніше. Також до допомоги лікарських рослин вдавалися стародавні вавилоняни, єгиптяни, євреї та ассірійці, ну і, звичайно ж, греки. У ті часи активно використовувалися такі лікарські рослини як опій, коноплі, алое, касії і болиголов - більше наркотичні, ніж традиційно лікарські.
Пізніше, в середні століття, практика траволікування була на деякий час забута, оскільки церква вважала це чаклунством. Але в епоху Відродження знову почався період енциклопедистів і травників. Але тоді про властивості лікарських рослин судили в основному за їх зовнішнім виглядом: наприклад, рослини з листям у формі серця ефективні для серцевих хвороб. Багато сучасних назв лікарських рослин зобов`язані своїм походженням цим марновірствам.
Медична цінність лікарської рослини обумовлена наявністю в її тканинах певних хімічні речовини або речовин, які мають фізіологічну дію на організм. Найважливішими є алкалоїди, сполуки вуглецю, водню, кисню та азоту, глікозиди, ефірні олії, жирні олії, слизи, дубильні речовини і смоли. Деякі з них є потужними отрутами так що даний препарат та його використання повинні ретельно контролюватися лікарями.
Що ж до наших широт, то найефективнішими лікарськими рослинами вважаються (в алфавітному порядку):
- Авран лікарський
- Беладона
- Вербена лікарська
- Грицики
- Звіробій звичайний
- Каланхое перисті
- Кріп запашний
- Лабазнік шестілепестний
- Мати-й-мачуха
- Ромашка лікарська
- Скополія карніолійськая
- Толокнянка звичайна
- Фіалка триколірна
- Цикорій звичайний
- Чистотіл великий