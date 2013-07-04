15 найефективніших лікарських рослин України

Лікарські рослини використовували з давніх часів. Наші предки активно користувалися лікарськими рослинами і володіли вельми значними знаннями про їх властивості.

Китай вважається батьківщиною лікування лікарськими рослинами. Нам відомі випадки, пов`язані з 500 р. д.н.е., але, цілком можливо, це практикувалося і раніше. Також до допомоги лікарських рослин вдавалися стародавні вавилоняни, єгиптяни, євреї та ассірійці, ну і, звичайно ж, греки. У ті часи активно використовувалися такі лікарські рослини як опій, коноплі, алое, касії і болиголов - більше наркотичні, ніж традиційно лікарські.

Пізніше, в середні століття, практика траволікування була на деякий час забута, оскільки церква вважала це чаклунством. Але в епоху Відродження знову почався період енциклопедистів і травників. Але тоді про властивості лікарських рослин судили в основному за їх зовнішнім виглядом: наприклад, рослини з листям у формі серця ефективні для серцевих хвороб. Багато сучасних назв лікарських рослин зобов`язані своїм походженням цим марновірствам.

Медична цінність лікарської рослини обумовлена наявністю в її тканинах певних хімічні речовини або речовин, які мають фізіологічну дію на організм. Найважливішими є алкалоїди, сполуки вуглецю, водню, кисню та азоту, глікозиди, ефірні олії, жирні олії, слизи, дубильні речовини і смоли. Деякі з них є потужними отрутами так що даний препарат та його використання повинні ретельно контролюватися лікарями.

Що ж до наших широт, то найефективнішими лікарськими рослинами вважаються (в алфавітному порядку):

- Авран лікарський

- Беладона

- Вербена лікарська

- Грицики

- Звіробій звичайний

- Каланхое перисті

- Кріп запашний

- Лабазнік шестілепестний

- Мати-й-мачуха

- Ромашка лікарська

- Скополія карніолійськая

- Толокнянка звичайна

- Фіалка триколірна

- Цикорій звичайний

- Чистотіл великий

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