Правила безпеки на морському відпочинку

Будь-яка людина, відправляючись у відпустку на південь, чекає приємних відчуттів від відпочинку. Однак нерідко там трапляються ситуації, які виводять нас з ладу. Треба бути готовим вжити швидких заходів.

Кухня

Набагато більш реальна небезпека в тропічних країнах — отруєння або зараження екзотичними паразитами. Щоб цього не сталося, слід вибирати тільки готелі з гарною репутацією і не нижче 4-х зірок. Там контроль за якістю їжі та води досить ретельний. Та все ж у тропіках не варто захоплюватися приготованим на грилі м`ясом — в ньому звичайно і зберігаються найбільш небезпечні гельмінти.

● Якщо після вечері в готелі у вас роздад шлунку, потрібно день-другий посидіти на відварній їжі, без гострого, солоного, копченого, на час відмовитися від фруктів і овочів, салатів з майонезом. Розлад може викликати і цілком доброякісна, але занадто незвична їжа, особливо вживання надміру.

● Візьміть з собою побільше активованого вугілля і антибіотик широкого спектру дії.

Загроза від мешканців морів

Медузи та яскравозабарвлені рибки: їхня поверхня «оснащена» клітинами, і вона виділяє пекучий секрет. Тому торкатися до них руками не слід.

Скати: ці риби переважно лежать під камінням, зарившись у пісок, і їх можна не помітити. Удар ската хвостом дуже хворобливий — на кінці його міститься отруйний шип. Взагалі-то це досить лінива і неагресивна по природі тварина, і якщо ви бачите, що вона залягла десь неподалік — у гроті чи під камінням, то, швидше за все, нападати не збирається. Головне — ската не налякати.

Крилатка: риба буквально оточена отруйними шипами-плавниками. Але якщо не переслідувати її, не намагатися до неї доторкнутися, крилатка сама досить ляклива — нападати не стане.

Бородавчатка: може викликати сильний опік. Риби цього сімейства люблять зариватися в пісок і взагалі ідеально маскуються, набуваючи вигляду обривків водоростей, з`їденою морем деревини, каміння, зливаються з підводним ландшафтом. Тому бажано заходити у воду в спеціальних гумових тапочках і рукавичках, а під водою бути уважними.

Мурени: вони схожі на великих змій, що ковзають по дну або затамувались у щілинах між камінням, але практично безпечні. Справа в тому, що в мурени крихітна паща і вкусити навіть за палець вона нікого не може — їй «по зубах» тільки складки шкіри. Зуби у неї дійсно отруйні і розташовані так, що загнуті гострими кінцями всередину. Така паща може завдати великої шкоди лише тому, хто сам засуне в неї палець, що, погодьтеся, малоймовірно. До того ж мурени теж полохливі.

● Заходьте у воду в добре відомих безпечних місцях.

● занурюйтеся в море тільки в масці, щоб відразу побачити небезпечних морських мешканців, якщо вони опиняться поруч.

● Не чіпайте руками підводних тварин, якими б гарними і беззахисними вони вам не здавалися.

● запасіться антигістамінними препаратами — це допоможе зняти набряк і біль, якщо опіку або укусу все-таки не вдалося уникнути.

Кондиціонери

Без них не обходиться жоден комфортабельний готель у південних країнах. Приємно після спеки полежати в прохолодній кімнаті, так і вночі немає проблем з духотою. Однак ваш організм, як правило, не звик до такої регуляції температури ззовні і продовжує власну терморегуляцію, що може стати причиною збоїв імунітету. Тому цілком вірогідні застуди в найнеочікуваніший час.

● Різниця між «внутрішньою» і «зовнішньою» температурами не повинна бути дуже велика. Так, якщо на вулиці 40 градусів, то прилад потрібно налаштувати на 32 градуси, і лише поступово, протягом години-півтори «спускати» до 25-26 градусів.

● Не сидіть під кондиціонером з вологою шкірою.

Басейни

Ними також оснащені всі готелі, і багато хто любить відпочивати біля басейну не менш, ніж перебувати на пляжі біля моря. Однак жоден басейн не обходиться без хлору, яким дезинфікують воду. Перебування в такій воді небажане для жінок — вона змінює рівень pН слизової піхви, «вимиває» корисні бактерії, які швидко заміщаються умовно-патогенними, відкриваючи дорогу різним інфекціям. Доведено: до 70% жінок від 19 до 65 років страждають від вагінальних інфекцій, які вони підцепили в басейні.

● По можливості намагайтеся не купатися в басейні, коли поруч море.

● Вийшовши з басейну, необхідно гарненько сполоснутися і ретельно витертися, як можна швидше знявши мокрий купальник.

● Візьміть із собою засіб швидкої допомоги — спеціальні вагінальні свічки. «Закладати» свічку достатньо один раз на добу, перед сном.

● Може виручити і старий, перевірений спосіб — спринцювання або гігієнічний туалет розчином питної соди в трохи теплій кип`яченій воді: 1 / 2 чайної ложки на склянку. Проводити спринцювання слід два рази на день — вранці і перед сном, аж до зникнення неприємних відчуттів.

Мокрі купальники

Приємно посидіти в тіні на каменях і помилуватися морським пейзажем. Тільки не варто це робити в мокрому купальнику.

У деяких жінок переохолодження укупі з незвичним фізичним навантаженням і новим кліматом може призвести до загострення або розвитку цистіту.

● Корисно на відпочинку регулярно пити мінеральні води лужної групи.

● При схильності до цистіту за 5-10 днів до від`їзду почніть заварювати і пити будь-який урологічний збір, нирковий чай.

Юлія Мартиненко