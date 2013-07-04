В Україні до кінця року буде відкрито 7 перинатальних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це поінформувала на брифінгу начальник управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров`я Альона Терещенко.

“На сьогоднішній день в рамках Національного проекту “ Нове життя — нова якість охорони материнства та дитинства” в Україні відкрито десять перинатальних центрів”, - сказала вона.

“На черзі відкриття центрів у Луганській і Запорізькій областях. Цього року до проекту включені Івано-Франківська, Чернівецька, Черкаська, Київська та Херсонська області. А до кінця 2014 року в кожній області буде створено по одному перинатальному центру”, - додала Терещенко.

Національний проект “Нове життя — нова якість охорони материнства та дитинства” вже три роки реалізується в Україні, нагадали в МОЗ.

“Фінансування Національного проекту відбувається з трьох джерел: з державного бюджету у 2013 році виділено 341 млн грн, з місцевих бюджетів (ця частка фінансування складає 20-30% від загальних видатків у кожному регіоні) та із залученням коштів приватного сектору”, - розповіла представник МОЗ України.

За її словами, новиною для системи перинатальних центрів є створення замкненого циклу надання допомоги. Тобто в одному закладі охорони здоров`я допомога надається жінкам з високим і середнім ризиком для вагітності, майбутнім матерям та новонародженим дитям.

За словами представника МОЗ, в результаті впровадження проекту було стабілізовано два основні індикативні показники: материнських втрат (4,6 на 100 тис. народжених живими) і втрат дітей першого року життя (7,6 на 1000 народжених живими). Перший показник є вищим, ніж в Євросоюзі, другий — відповідає рівню ЄС.