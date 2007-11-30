Більшість зимових проблем можна вирішити, змінивши харчування

Взимку ми страждаємо від частих простуд, недосипання, кисневого голодування, проблем із настроєм. Чому? Тому що харчуємось «по-літньому»

Більшість зимових проблем можна вирішити, змінивши систему харчування, тоді не страшні ні холод, ні хвороби. Тільки стежте за тим, щоб ваша щоденна споживча корзина важила не менше 2000 кілокалорій, — адже зниження калорійності раціону ослабляє імунний захист організму. Не кажучи вже про те, що недоїдання у поєднанні з холодом згубне для зовнішності. Також взимку краще не дотримуватися ні «білкових», ні «вуглеводних» дієт — у холод організму потрібно все.

Бульйон від хвороб

Допомагає відбиватися від шкідливих мікробів амінокислота цистеїн. Вона робить слизисті оболонки непроникними для збудників захворювань. Максимальна кількість цистеїну міститься в рибі, соєвих продуктах, злаках, сирі, м`ясі птиці.

На сніданок потрібно з`їдати хоча б один кисломолочний продукт — кефір, кисле молоко, ряжанку або йогурт. У їх заквасці беруть участь бактерії, що підвищують місцевий імунітет слизистої оболонки шлунку і кишечнику.

В ідеалі кожна їжа повинна починатися і закінчуватися вітамінною добавкою. Щоб поповнити запаси вітаміну С, який допомагає організму відновитися після хвороб, потрібно подружитися з квашеною капустою, полюбити відвар шипшини або чай із лимоном.

Для профілактики і лікування простуди лікарі рекомендують курячий бульйон — він прискорює відновні процеси в організмі, знімає запалення в горлі і пом`якшує кашель. Багате білком нежирне м`ясо забезпечить швидке відновлення імунних клітин.

Проте пам`ятайте — імунну систему не можна підтягнути лише одним вітаміном. Лікарі-дієтологи рекомендують у холодну пору року нажимати на фрукти-овочі жовтого і оранжевого кольорів — апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони, гарбуз, варену моркву і ін. Вони містять «противірусні» вітаміни А, Е, С, а також особливі речовини — біофлавоноїди, що сприяють їх засвоєнню.

Вівсянка, сер!

Взимку ми потребуємо додаткової порції вітамінів і мікроелементів. У оптимальному і найбільш збалансованому співвідношенні вони знаходяться у вівсяній каші.

Вівсяна каша за поживної цінністю максимально наближена до грудного молока. У ній є вітаміни А, Е, В1, В2, В6, амінокислоти, а біотин, що міститься у вівсянці, добре виліковує сухість і лущення шкіри, випадіння волосся. Це дозволяє вживати вівсянку навіть зовнішньо — у вигляді масок для обличчя.

Вітамінами краси дієтологи вважають вітаміни групи В. Якщо їх не вистачає, з`являються червоні плями на обличчі, тріщини в кутках губ, а волосся і нігті стають слабкими і ламкими. Головне джерело вітаміну В — пісне м`ясо, печінка і хліб грубого помелу.

Банани для щастя

Взимку, коли дні все коротші, нам не вистачає серотоніну — «гормону щастя». Для його вироблення обов`язково потрібне світло, тому рівень серотоніну в організмі знижується в холодну пору року.

Допомогти від зимової депресії можуть банани і шоколад. До природних антидепресантів належать і жирні кислоти, якими багаті жирна риба, насіння, оливкове масло. Емоційний підйом викликає також селен. Високим вмістом цього мікроелемента можуть похвалитися горіхи, морська риба, червоне м`ясо, печінка.

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