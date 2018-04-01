Як правильно дотримуватися Різдвяного посту

Настав Різдвяний піст. Він готує нас до свята Різдва Христового за сорок днів і називається у народі Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, дня пам’яті апостола Філіпа. Різдвяний піст встановлений для того, щоб ми до дня Різдва Христового очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли шанобливо зустріти Сина Божого і щоб, окрім звичайних дарів і жертв, принесли Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його вченню.

Правила стримання, передбачені Церквою в Різдвяний піст, такі ж, як і в Петрів піст. Зрозуміло, що під час посту заборонені м’ясо, масло, молоко, яйця, сир. Крім того, в понеділок, середу і п’ятницю Різдвяного посту уставом забороняються риба, вино і єлей (олія) і дозволяється приймати їжу без олії тільки після вечірні.

В інші ж дні вівторок, четвер, суботу і неділю дозволяється приймати їжу з рослинним маслом. Риба дозволяється в суботні і недільні дні і великі свята, наприклад, в свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, в храмові свята і в дні великих святих, якщо ці дні випадають на вівторок або четвер. Якщо ж свята у середу або п’ятницю, то послаблення посту тільки на вино і єлей. З 2 січня по 6 січня піст посилюється: в ці дні навіть в суботу і неділю риба не благословляється.

Як проводити піст

У справах благочестя, яким ми повинні присвячувати дні посту, наближаємось до днів святкових. Але пости все ж відрізняються від святкових і буденних днів. В свята Церква закликає нас до подяки Богу і святим за благодіяння, в пости до примирення з Богом і участі в житті, стражданнях і смерті Спасителя і святих. Свята кличуть нас до духовної радості, надії, пости – до покаяння і сліз. У свята Церква благословляє трапезу більшу, а в пости передбачено помірне вживання їжі і пиття, і при цьому їжі не скоромної, а пісної. В Церковному Уставі чітко вказаний і час вживання і міра пісної їжі. Все строго розраховано, з тієї метою, щоб послабити в нас пристрасні побажання плоті, які збуджуються надмірним підкріпленням тіла. Послабити – не означає зовсім розслабити нашу тілесну природу, а навпаки, зробити її легкою, міцною і здатною підкорятися волі духу і бадьоро виконувати його вимоги.

Устав Церкви навчає, від чого слід стримуватися під час постів «все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен (то есть еды, пищи), не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Існує п’ять ступенів суворості посту:

1) повне стримання від їжі; 2) сухоядіння; 3) гаряча їжа без масла; 4) гаряча їжа з маслом (рослинним); 5) риба.

В день, коли дозволяється риба, дозволяється і гаряча їжа з рослинним маслом. В православних календарях рослинне масло називається єлеєм. На дотримання в певні дні більш суворової міри посту, ніж визначено, потрібно взяти благословення у священика.

Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для спасіння душі, навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, починає бачити себе кращою за інших. Істинний піст пов’язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей, викоріненням поганих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з виключенням зі свого життя веселих і видовищних заходів, телевізора. Піст не мета, а засіб змирити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою. Дотримуючись посту тілесного, необхідно нам поститися і духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», – заповідує Святая Церква. Суть посту висловлена в одному з церковних піснеспівів: «Постяся от брашен, душе моя, а от страстей не очищаяся, — напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будеши от Бога, яко фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим».

Як призвичаїти себе до посту

Основа посту боротьба з гріхом через утримання від їжі. Саме утримання, а не знесилення тіла, тому правила дотримання постів кожен повинен співвідносити зі своїми силами, зі ступенем своєї підготовки до посту. Піст – аскетичний подвиг, що вимагає підготовки і поступовості. Необхідно входити в цей ритм поступово, поетапно, почавши хоча б з утримання від скоромної їжі в середу і п’ятницю протягом всього року.

Дехто необдумано і поспішно береться за подвиг посту і починає постити надмірно, суворо. Незабаром такі люди або псують своє здоров’я, або від голоду робляться нетерплячі і сердиті, зляться на всіх і на все, піст стає для них нестерпним і вони залишають його.

Щоб нам витримати піст, потрібно призвичаювати себе до нього не поспішаючи, уважно, не раптово, а поступово. Кожен сам повинен визначити, скільки йому треба на добу їжі і пиття; потім потроху треба зменшувати кількість їжі і довести її до того, що більше вже не можна скорочувати своє харчування, щоб не наразитися на ослаблення, неспроможність до роботи. Тут головне правило, дане Самим Господом: «Хай не обтяжують серця ваші надмірна їжа і пияцтво». Той, хто бажає дотримуватися посту, повинен порадитись з досвідченим священиком, розказати йому про свій духовний і фізичний стан і попросити благословення на проведення посту.

ПІСНІ РЕЦЕПТИ РІЗДВЯНОГО ПОСТА РИБНІ СТРАВИ Вінегрет з оселедця 300 г солоного оселедця, 4 варенІ картоплини, 1 цибулина, 1 ст. ложка олії, 1 ч. ложка гірчиці, перець, 1 ч. ложка оцту, зелень. Картоплю нарізати тонкими скибочками. Оселедця очистити і дрібно нарізати, цибулю дрібно нашаткувати. Картоплю, оселедець, цибулю змішати, заправити олією, перемішаною з гірчицею, перцем, оцтом. Посипати зеленню.

Картопляний салат з консервованим тунцем 3-4 варені картоплини, 1/2 кореня селери, 1 цибулина, 200 г консервованого тунця. Для заливки: 2 ст. ложки олії, 1-2 ст. ложки білого і червоного вина, лимон, сіль, перець, зелень петрушки, базилік, 1/2 ч. ложки гірчиці.

Зварену в шкірці картоплю почистити і нарізати скибочками. Додати варену і нарізану скибочками селеру, дрібно нарізану цибулю і розібране на шматочки м`ясо тунця. Біле і червоне вино змішати з олією, лимонним соком, гірчицею і спеціями. Маринад добре розмішати і залити ним салат. Салат поставити у холодне місце.

Салат рибний 200 г відвареної риби (товстолоб, короп, мінтай), 100 г консервованого зеленого горошка, 1 цибулина, 1 ст. ложка олії. Відокремити філе риби від кісток, розрізати на невеликі шматочки. Додати дрібно нарізану цибулю, зелений горошок і олію. Все перемішати, заправити олією.

Солоний оселедець зі смаженою цибулею 150-200 г солоного оселедця (філе), 1-2 штуки цибулі, 1 ст. ложка олії, ч. ложка томатного пюре, 1 ч. ложка цукру.

Лук нарізати скибочками і обсмажити на олії, потім додати томат-пюре і продовжити обсмажувати, додати цукор, сіль, мелений перець і охолодити. На філе оселедця покласти обсмажену з томатом цибулю.

КАШІ Горохова 1/2 склянки гороху, 1 1/2 л води, 1 склянка гречки, 2 цибулини, 4 ст. ложки олії. Горох промити, розварити у воді (не підсолюючи) і, коли вода на 1/3 випарується і горох буде майже готовий, засипати гречку і варити до готовності. Потім заправити дрібно нарізаною цибулею, підсмаженою на олії, посолити.

Каша пшоняна з чорносливом 1 склянка пшона, 1/2 стакана чорносливу, 2 1/2 - 3 стакани води. Зварити пшоняну кашу (у 2 склянках води). Чорнослив перебрати, промити, залити гарячою водою і зварити. Відвар злити. До пшона додати чорнослив.

Пшоно з гарбузом 1 склянка пшона, 200 г гарбуза, 1 л води.

Нарізати часточками солодкий гарбуз, покласти в каструлю і варити. Через 10-15 хвилин всипати склянку промитого пшона. Коли каша закипить, зробити слабкий вогонь, щільно закрити каструлю кришкою. Можна додати небагато соли. Варити до википання води. Каша буде смачніша, якщо потримати її годину укутаною.

Каша геркулесова 1/2 л води, близько 1 1/2 склянки вівсяних пластівців, 1/3 склянки волоських горіхів, сіль, цукор на смак.

У киплячу воду всипати вівсяні пластівці, цукор, сіль на смак, очищені горіхи. Варити 15 хвилин, помішуючи.

Пісний горох з овочами 1 склянка гороху, 2 склянки води, 1 морква, 1/2 цибулини, 2 ст. ложки олії.

Горох замочити у воді на 4-8 годин, промити, поставити на вогонь, залити водою приблизно 1:2. Поки горох кипить на слабкому вогні під щільно закритою кришкою, натирається на терці морква і закладається в киплячий горох. Вогонь можна збільшити на декілька секунд до скипання, потім знову зменшити до слабкого. Якщо є бажання, можна додати нарізаний лук. Перед зняттям з вогню за 1-2 хвилини можна додати коріандр, кріп, потім олію. Такий горох можна зробити сухим і розсипчастим, як кашу, або рідким, як суп.

Ольга Пащенко