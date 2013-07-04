Завтра в Україні до +35

Завтра, 5 липня, у західних областях України очікується короткочасний дощ з грозою. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 27-32°, на сході до 34°.

Вітер в Україні переважатиме північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та області опадів не очікується. Температура на Київщині вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

4 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°, в Дніпрі біля Києва 23°.