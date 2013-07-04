Чи здорожчають в Україні ліки?

Впровадження до 2017 року автоматизованої системи відстежування лікарських засобів в Україні не призведе до подорожчання ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в ході презентації системи генеральний директор КП "Фармація" Олег Климов і генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Гліб Загорій.

"Будь-яка якість потребує витрат. Але ці витрати будуть незначними, тому відвідувачі їх не відчують", - сказав Климов.

Загорій підтримав Климова, повідомивши, що якщо подорожчання й буде, то мінімальне.

"Вірогідність того, що в Україні подорожчають ліки, мінімальна або взагалі дорівнює нулю", - сказав він.

Цю позицію підтримав і голова Державної служби України з лікарських засобах Олексій Соловйов, повідомивши, що ціна на ліки справді не повинна змінитися.

Система відстежування лікарських засобів, за словах Соловйова, буде повністю реалізована в Україні до 2017 року, так само як і в країнах Європейського Союзу. Відстежування стане можливим завдяки нанесенню на упаковку лікарського засобу унікального двовимірного штрих-коду, який вже був випробуваний Європейським Союзом і рекомендований Європейською федерацією фармацевтичної промисловості. Система допоможе Україні налагодити більш оперативну співпрацю з аптеками і виробниками ліків країн Європейського Союзу.

При цьому аптекам і виробникам доведеться вкласти певні кошти для впровадження системи на своїх підприємствах, сказав Соловйов, тоді як уряд вже витратив 15 млн. грн на розробку програмного забезпечення системи.

"Аптекам доведеться витратити невелику суму для купівлі сканерів, які скануватимуть упаковки. Такі сканери зараз є в будь-яких магазинах, від невеликих гастрономів до аптечних пунктів", - зазначив він.

Виробник лікарських засобів - гендиректор "Дарниці" вже підрахував, скільки коштуватиме впровадження такої системи на підприємство. "З досвіду, існує розкид у цінах на устаткування від 10-15 тис. дол. до 100-120 тис. В середньому, як ми розуміємо, вартість середнього стандартного технічного рішення не перевищить 50-60 тис... Насправді це не так багато", - сказав Загорій.

Голова Держлікслужби також прогнозує, що в майбутньому покупці за допомогою унікального коду на упаковці і спеціальної програми в мобільному телефоні зможуть одержувати детальну інформацію про ліки, зокрема де вони вироблені, хто дистриб`ютор, термін їх придатності.

Як повідомляв УНІАН, система маркування кожної упаковки ліків в Україні запроваджуватиметься паралельно з країнами Європейського Союзу.