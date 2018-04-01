Україна спрямовує зусилля на профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу

Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу стало світовою соціальною проблемою і вимагає консолідації зусиль медицини, громадськості та кожної людини зокрема. Несподіваний вияв ВІЛ-інфекції на початку 80-х років XX ст. змусив людство вступити в нову еру - еру СНІДу. В історії є багато прикладів епідемій важких хвороб, які поборола медицина, однак синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) - унікальне явище. Усім відомо, що недуга може поразити кожного, але її можна уникнути. Проте з кожним роком вірус продовжує вражати все більше людей в усіх країнах.

В Україні для протидії епідемії ВІЛ/СНІДу консолідована робота державних, міжнародних і громадських організацій. У складі МОЗ України працює Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам як урядовий орган державного управління.

Відповідно до переліку затверджених заходів та обсягу фінансування реалізовується п`ята Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки (далі - Національна програма). Зміни до діючої Національної програми (затверджені Постановою КМУ від 08.11.2007) спрямовують комплекс заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, навчальних закладах та соціального захисту працівників, у тому числі людей, які живуть з ВІЛ /СНІДом.

У цьому році в Україні вперше за роки епідемії ВІЛ/СНІДу число зареєстрованих хворих на СНІД зменшилось у порівняні з аналогічним періодом 2006 р. (за даними 10 місяців). Також спостерігається зниження показника захворюваності на СНІД з розрахунку на 100 тис. населення. За період 2003-2006 рр. знижуються темпи приросту показника загальної смертності від СНІД.

Завдяки реалізації Програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (з 2001 р. в межах Національної програми) втричі, до 7-10 %, зменшилось число дітей з вродженою ВІЛ-інфекцією. Програма дозволила здійснювати дворазове тестування всіх вагітних, проведення медикаментозної профілактики під час вагітності та пологів, забезпечити новонароджених молочними сумішами.

З метою забезпечення ефективності діагностики та лікування захворювання усі центри боротьби зі СНІДом забезпечені якісними тест-системами та медикаментами. У системі Служби крові України вся донорська кров проходить обов`язкове тестування на ВІЛ-інфекцію, що призупинило випадки ВІЛ-інфікування через кров.

"В проекті бюджету на 2008 рік на Національну програму МОЗ передбачено 204 млн. гривень. Окрім того, будуть виділені кошти іншим міністерствам, які співпрацюють у боротьбі з цією епідемією, а саме Міносвіти, МВС, Департаменту з виконання покарань тощо. Тобто консолідований бюджет буде більший, а якщо порахувати ще й кошти місцевих бюджетів на подолання СНІДу, то ця цифра наближатиметься до 1 млрд гривень. Це серйозна державна підтримка "- сказав заступник міністра Валерій Івасюк.

Поширення ВІЛ-інфекції все ще пов`язано з соціальними чинниками - розвитком ін`єкційної наркоманії, високим рівнем інфікованості серед жінок секс-бізнесу, у місцях позбавлення волі. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих відноситься до вікової групи 20-39 років, постійно також зростає частка підлітків 15-17 років. Однак, питома вага ВІЛ-інфікованих мешканців міст дещо зменшилася у 2006 р. у порівнянні з 2005 р. - з 82,9 % до 79,5 %. однак мешканців сіл збільшилася - з 17,1 до 20,5 %. Неблагополучна ситуація відзначається в областях центральної України та м. Севастополі. Низький рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію залишається у західному регіоні (Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька).

Спостерігається зростання поширення ВІЛ серед жінок фертильного віку, в тому числі вагітних, а від так - росту числа дітей, народжених ними. Вірус все більше поражає людей, які не входять у групи ризику.

Підтримка людей, які вже стали ВІЛ-інфікованими, попередження нових захворювань і пропагування здорового способу життя - основні засоби запобігання розповсюдженню інфекції. Мало людей у нашій країні, навіть ВІЛ-позитивних, знають про те, що необхідно робити, щоб ВІЛ не перейшов у СНІД.

Хвороба, котра насамперед випливає із поведінки, заставляє кожного повернутись до одвічних цінностей - людяності, мудрості та відповідальності щодо життя свого та тих, хто прийде після нас. Тому для вирішенням складної глобальної проблеми подолання ВІЛ/СНІДу важливе значення має також мобілізація населення і громад.

Необхідно впровадження широкої та якісної освітньо-пропагандистської кампанії, як одного з найважливіших компонентів первинної профілактики - запобігання інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, розуміння та підтримки всього спектру дій суспільства у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу

Саме на рівні родин за підтримки громадських груп та ЗМІ можна реально допомогти людям знизити ступінь ураження ВІЛ-інфекцією. Це основне питання профілактики загрози епідемії. Обов`язок кожного - сприйняти цю складну проблему суспільства як свою особисту.

Інформаційно:

- В Україні станом на 1.11.07, офіційно зареєстровано 119 107 В1Л-позитивних громадян України (1987-2007 роки реєстрації). Число хворих на СНІД складає 21 594 , померлих від СНІДу 12 016 .

Діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено майже у 1400 дітей, ще понад 5 тисяч дітей знаходяться під наглядом до 18 міс. життя.

- За час епідемії від ВІЛ-інфікованих вагітних народилось більше 10 тис. дітей.

- Захворюваність на СНІД зросла з 2,8 (2002 р.) до 10,1 (2006 р.) на 100 тис. населення. Високі рівні захворюваності на СНІД відмічено в Дніпропетровській - 30,6, Донецькій - 29,0 областях, м. Севастополь - 28,7, Миколаївській - 17,6, Одеській - 10,5 та Черкаській областях - 10,3 на 100 тис. населення.

- За 10 місяців 2007 р. число офіційно зареєстрованих хворих на СНІД зменшилося у порівняні з аналогічним періодом 2006 р. - 3 743 і 3 919 відповідно. Спостерігається зниження показника захворюваності на СНІД за 10 місяців 2007 р. (у розрахунку на рік) у порівняні з 2006 роком - з 10,1 до 9,6 на 100 тис. населення.

- За період 2003-2006 рр. відбулося зниження темпу приросту показника загальної смертності від СНІД (+ 56 % у 2003 р., + 41 % у 2004 р., + 21 % у 2005 р., + 11 % у 2006 р.).

- За 10 міс. 2007 р. показник смертності від СНІД залишився без змін - 5,2 на 100 тис. населення, і немає темпу приросту, що свідчить про позитивний вплив впровадження антиретровірусної терапії в Україні.

- Основною причиною смерті 60% хворих на СНІД є туберкульоз, що вказує на нову проблему СНІД-асоційованого туберкульозу.

- Специфічним антиретровірусним лікуванням станом на 01.10.2007 р. забезпечено 6756 осіб , в тому числі за рахунок бюджетних коштів 1835 осіб , що становить 27% від усіх ВІЛ-інфікованих, хто отримує АРТ, та 10% від розрахункової кількості тих ВІЛ-інфікованих, хто її потребує.

Введення антиретровірусної терапії (АРТ) дає можливість лікування ВІЛ та перевести хворобу в хронічний стан, і десятиліттями підтримувати життя хворого. Але ефективність такого лікування залежить від терміну виявлення хвороби. На ранніх стадіях хвороби АРТ дозволяє продовжити життя в 97% випадків.

- Препарати для профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини отримали 5 854 ВІЛ-інфікованих вагітних та 6 472 народжених ними дітей (за час реалізації програми з 2001 р.).