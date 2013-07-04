У парламентській слідчій комісії нарікають на МОЗ

Представники Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення законодавства України при здійсненні державних закупівель, неефективного використання державних коштів та зловживань службовим становищем з боку посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України, інших державних підприємств, установ та організацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної галузі нарікають, що представники МОЗ з ними не співпрацюють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники ТСК сказали під час брифінгу у парламенті.

Голова ТСК, народний депутат від “Батьківщини” Анатолій Дирів відзначив, що у МОЗ відбувається величезна кількість зловживань, зокрема, щодо непрозорих державних закупівель, що призводить до розтрати бюджетних коштів, а також “провалюються” цільові програми міністерства.

Дирів наголосив, що МОЗ в той же час не хоче співпрацювати з ТСК. “На сьогоднішній момент жодного представника Міністерства охорони здоров’я на тимчасовій слідчій комісії ще не було”, - сказав він і додав, що ТСК отримує “проміжні відповіді” з МОЗ з “відписками” про те, що у них багато роботи і відволікатися вони не можуть.

Відповідно, повідомив він, ТСК ухвалила рішення одне з наступних засідань провести безпосередньо в МОЗ за участі міністра охорони здоров’я.

Як зазначив у свою чергу член ТСК, народний депутат від “Батьківщини” Павло Петренко, якщо МОЗ не схаменеться, зокрема, в контексті роботи в ТСК, вони змушені будуть направити відповідні рекомендації парламенту та уряду щодо очільників міністерства.

Петренко також додав, що на сьогодні порушено понад 100 кримінальних проваджень за фактами зловживань у сфері охорони здоров’я, зокрема, щодо привласнення і розтрати держмайна, нецільового використання коштів, зловживання владою, службового підроблення, хабарів, незаконного збагачення та обігу фальсифікованих лікарських засобів.