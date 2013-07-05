Уряд розробляє програму підвищення безпеки на дорогах

Уряд розробляє програму підвищення безпеки на автомобільних дорогах і зменшення кількості ДТП.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з принцом Майклом Кенійським, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

«Ми зараз розробляємо серйозну програму забезпечення безпеки на автошляхах, і ми будемо вдячні вам за надання матеріалів з цього питання»,- сказав Микола Азаров.

У свою чергу, принц Майкл Кентійський зазначив, що за інформацією особливої комісії, членом якої він є, яка створена при ООН, найбільше всього людей у світі гине від СНІДу, тифу та в результаті дорожньо-транспортних пригод.

«І ми в рамках цієї комісії поставили надзвичайно амбітне завдання - з 2010 по 2020 рік вдвічі скоротити кількість ДТП, які призводять до смерті або тяжких травм для постраждалих. Звичайно, смерті або тяжкі травми внаслідок ДТП - це надзвичайно велике горе для сімей постраждалих та друзів, але й з економічної точки зору це також надзвичайно серйозна проблема. Ми у Великій Британії порахували, що така кожна дорожньо-транспортна пригода обходиться бюджету в мільйон доларів, тому що це і оплата за послуги лікарень, оплата страхових полісів, оплата послуг адвокатів, поліції тощо», - сказав принц Майкл Кентійський.

Водночас він пообіцяв, що всі матеріали, які є у особливої комісії, будуть направлені українському уряду.