Прийнято зміни до закону про соцдопомогу дітям-інвалідам

Верховна Рада України підтримала урядовий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (щодо надбавки на догляд).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту в другому читанні та в цілому проголосували 327 народних депутатів із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

Так, частину третю викладено в редакції, згідно з якою надбавка на догляд за дитиною─інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі: на дитину─інваліда підгрупи А віком до 6 років - прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на дитину─інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років - прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років”.

Водночас, після частини третьої закон доповнюється новою частиною, яка визначає, що надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.