СКМ продає 100% Українського аптечного холдингу

У компанії СКМ більше не вважають аптечний бізнес одним з пріоритетних.

Як стало відомо КоммерсантЪ-Украина, група досягла принципової домовленості про продаж 100% Українського аптечного холдингу.

Покупець активу і його вартість не розкриваються, але в СКМ зазначають, що отримали вигідну пропозицію. "Рішення стало результатом переговорів з різними гравцями українського ринку торгівлі медикаментами", - заявили виданню джерело.

Тим часом, в опитаних КоммерсантЪ-Украина компаніях, серед яких Euroventures Ukraine (володіє мережею аптек "Віталюкс"), мережі аптек "Доброго дня", TAS Group (аптечна мережа ТАС), а також на фармпідприємствах "Фармак" і "Дарниця" " Комерсант "повідомили, що не купували УАХ.

У компанії "Артеріум" бізнесмена Костянтина Жеваго відповідати відмовилися, пообіцявши надати інформацію сьогодні вранці.

Як пояснили в СКМ, причиною продажу УАХ стало те, що розвиток даного напрямку перестав бути пріоритетним для компанії.

"Зараз український ринок торгівлі медикаментами перебуває в такому стані, що для подальшого успішного розвитку цей бізнес має бути профільним, - заявили в прес-службі компанії. - Це просто неможливо з огляду на масштаб групи СКМ і обширні інвестиційні програми розвитку в низці напрямків бізнесу компанії. Тому, отримавши цікаву, з нашої точки зору, пропозицію, ми вирішили вийти з даного бізнесу".

Голова аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін вважає, що, виходячи з ринкової вартості аналогічних аптечних мереж в Росії, наприклад мережі "36,6", ціна операції могла скласти 320-350 млн грн.

Так, УАХ останні три роки ріс дуже активно. У 2011 році мережа збільшилася на 106 фармамаркетів, аптек та аптечних пунктів, у минулому році - ще на 18. Зараз холдинг налічує понад 160 фармамаркетів, аптек та аптечних пунктів, в яких в минулому році було обслуговано понад 12,5 млн покупців. Виручка компанії в 2011 році виріс на 19,6%, до 550 млн грн. Після придбання в 2012 році дистриб`юторської компанії "А` СТА" консолідована виручка холдингу збільшилася на 50,2%, до 826 млн грн.