Схуднення слід поєднувати зі спортом
Корисно для організму
Багато дівчат, починаючи худнути, вирішують скинути вагу без допомоги спорту. Дійсно, досягти непоганих результатів можна тільки дієтою. Але чи буде це корисно для організму і чи можна отримати таким чином дійсно гармонійну фігуру? Tochka.net впевнена, що ні, і «на це у нас п`ять причин».
Перший мінус схуднення без спорту - необхідність дуже сильного урізання раціону. На тренуванні ти спалюєш додаткові калорії, так що можна дозволити собі з`їсти трохи більше, ніж неспортивні дівчата, - і вага все одно буде знижуватися. Без тренувань такого «запасу витрачених калорій» у тебе немає.
Сильне обмеження калорійності породжує другий мінус - уповільнення обміну речовин. Як саме це відбувається, ми вже писали в попередніх текстах із серії «Дієтичний лікнеп». Якщо не забувати про спорт, обмін речовин навпаки прискориться - це стандартна реакція організму на умови життя, що вимагають більшої активності.
По-третє, без спорту при схудненні шкіра втрачає пружність. Під час активних фізичних вправ приплив крові до шкіри активізується - це допомагає уникнути обвисання.
Четвертий мінус полягає в тому, що на одній тільки дієті деякі частини тіла наполегливо відмовляються худнути. У когось щоки не зникають навіть при маленькій вазі, у когось живіт залишається на місці, у більшості дівчат - не піддається внутрішня сторона стегна. Під час аеробних вправ з акцентом на проблемну зону активний приплив крові до неї допомагає впоратися з упертим жировим прошарком.
І остання проблема схуднення без спорту - відсутність рельєфу. Якщо ти мрієш виглядати, як Кейт Мосс - шкіра та кістки - тоді достатньо обмежувати себе в їжі. Якщо ж хочеться бути схожою на соковитих спортивних красунь з невеликим рельєфом м`язів на животі - вперед до зали.