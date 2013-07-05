Схуднення слід поєднувати зі спортом

Багато дівчат, починаючи худнути, вирішують скинути вагу без допомоги спорту. Дійсно, досягти непоганих результатів можна тільки дієтою. Але чи буде це корисно для організму і чи можна отримати таким чином дійсно гармонійну фігуру? Tochka.net впевнена, що ні, і «на це у нас п`ять причин».

Перший мінус схуднення без спорту - необхідність дуже сильного урізання раціону. На тренуванні ти спалюєш додаткові калорії, так що можна дозволити собі з`їсти трохи більше, ніж неспортивні дівчата, - і вага все одно буде знижуватися. Без тренувань такого «запасу витрачених калорій» у тебе немає.

Сильне обмеження калорійності породжує другий мінус - уповільнення обміну речовин. Як саме це відбувається, ми вже писали в попередніх текстах із серії «Дієтичний лікнеп». Якщо не забувати про спорт, обмін речовин навпаки прискориться - це стандартна реакція організму на умови життя, що вимагають більшої активності.

По-третє, без спорту при схудненні шкіра втрачає пружність. Під час активних фізичних вправ приплив крові до шкіри активізується - це допомагає уникнути обвисання.

Четвертий мінус полягає в тому, що на одній тільки дієті деякі частини тіла наполегливо відмовляються худнути. У когось щоки не зникають навіть при маленькій вазі, у когось живіт залишається на місці, у більшості дівчат - не піддається внутрішня сторона стегна. Під час аеробних вправ з акцентом на проблемну зону активний приплив крові до неї допомагає впоратися з упертим жировим прошарком.

І остання проблема схуднення без спорту - відсутність рельєфу. Якщо ти мрієш виглядати, як Кейт Мосс - шкіра та кістки - тоді достатньо обмежувати себе в їжі. Якщо ж хочеться бути схожою на соковитих спортивних красунь з невеликим рельєфом м`язів на животі - вперед до зали.

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